Grande Fratello Vip 6: gli ultimi gossip sui protagonisti del reality di Canale 5

Aria di primavera nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘. A poche settimane dall’attesissima finale di lunedì 14 marzo 2022, in questi giorni, i Vipponi sono stati colpiti da una vera e propria tempesta ormonale. In attesa del rientro di Alex Belli (per una scelta definitiva tra Soleil Sorge e Delia Duran), la modella venezuelana sembra aver instaurato un’intesa speciale con Antonio Medugno.

Nelle scorse ore, agli utenti di Twitter, non è sfuggito, un breve dialogo tra la gieffina, ed il compagno d’avventura, bisbigliato all’orecchio:

Ma in che senso: “ho una voglia matta di scopare con te”.

Aggiungendo poi “con te ed Alex”

Duran: “Ho una voglia matta di farlo con te… Con te e Alex”

Medugno: “Con me? Guarda che se ti hanno sentito lunedì ci facciamo le risate”

Duran: “Vabbè dai ma qui stiamo sdrammatizzando”

Reale attrazione o voglia di far ingelosire l’attore?

Jessica Selassié, nelle scorse ore, si è lasciata andare ad una rivelazione molto bollente che riguarda il suo rapporto con Barù. L’enologo, nel segreto del confessionale, avrebbe fatto una proposta alla principessina etiope:

Tu ti sei persa la perla di Barù in confessionale. Mi fa, ‘si tranquilla che fuori da qui una botta te la do’. Me lo ha detto in confessionale… Mi fa ‘così ti preparo per quando devi trovare l’amore perché sai il mio cuore è chiuso’.

La reazione di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non si è fatta attendere.

