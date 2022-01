Grande Fratello Vip 6: il ‘gioco delle coppie’ continua tra vecchi e nuovi gossip

Da qualche settimana, stiamo monitorando le coppie nate (o quelle che potrebbero nascere) all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 6’ tra conferme e qualche ‘colpo di scena’ dietro l’angolo.

– Nonostante sia un amore assai litigarello… tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, dopo le nubi, torna sempre il sereno. L’ex tentatore di ‘Temtpation Island, dopo aver confessato il proprio amore all’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, è stato il destinatario di una vera e propria scenata di gelosia da parte della neo fidanzata. Il motivo? Qualche sguardo di troppo, prontamente smentito dal diretto interessato, nei confronti di Delia Duran.

– Anche l’ultima eliminata dal reality, Federica Calemme non vede l’ora di approfondire la conoscenza, fuori dal loft di Cinecittà, con Gianmaria Antinolfi che, salvo ripensamenti, dovrebbe uscire oggi per improrogabili impegni lavorativi. L’ex corteggiatrice, sui social, dedica pensieri e frasi romantiche all’ex compagno d’avventura. Ciò che il gioco separa, la vita vera riunisce…

– Non decollano, invece, i Jerù: nonostante abbia palesato il proprio interesse nei confronti di Barù, al momento, Jessica Selassié si becca un sonoro due di picche dal nipote di Costantino Della Gherardesca: “Gli ho detto conosciamoci, perché tutta questa fretta?! Rovina tutto così. Io mi imbarazzo. Mi piace, ci sto bene con lei ma non voglio niente di romantico”. Si, sa, però, che in amore… Chi la dura la vince.

– Giacomo Urtis, giorni fa, in collegamento per ‘Casa Chi’, ha lanciato una bomba che riguarda un possibile ‘etero curioso’ di questa edizione del programma condotto da Alfonso Signorini: “Sicuramente Barù. L’ha detto pure in puntata. Si parlava di Jessica e lui ed ha detto: ‘meglio Urtis’. Appena esce ci vediamo, non ne ha fatto mistero. Lui è un po’ frenato dalle telecamere ad essere più libero, bisogna capire poi”.

– Dopo aver tolto la fede e lasciato ufficialmente Alex Belli, Delia Duran si gioca l’ultima carta per suscitare la gelosia e provocare la reazione del marito, tra i più grandi sostenitori dell’amore libero. Che questa piacevole distrazione abbia il volto e il fisico della new entry Gianluca Costantino? (“Però mi piace, c’è un bel feeling. Nel senso, fisicamente non è il mio tipo. Però anche se ci ho parlato poco… Non so, ha un bel sex appeal. Te lo giuro. Però non è il mio tipo. Lo sento a pelle. Io sono così”).

– Biagio d’Anelli non vede l’ora di riabbracciare Miriana Trevisan come dichiarato, qualche giorno fa, a ‘Mattino 5’ (“o ho perso la testa per lei… Amo la sua libertà… Affronta le cose con leggerezza adesso…”).

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy