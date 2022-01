GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi lascia la casa lunedì 31 gennaio 2022?

Nelle scorse ore, si infittisce il ‘giallo’ attorno all’uscita dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 6’ di Gianmaria Antinolfi. Il concorrente, dopo l’eliminazione di Federica Calemme e la possibilità concreta di tornare al proprio lavoro dopo la lunga parentesi televisiva, potrebbe lasciare la casa del reality di Canale 5 già il prossimo lunedì 31 gennaio 2022. Dopo la conferma, a mezzo stampa, della mamma Esmeralda Vetromile, anche il giornalista Gabriele Parpiglia, all’interno della rubrica ‘Chicche di gossip’, su ‘Casa Chi’, il programma di interviste, in onda sui social ufficiali del magazine diretto da Alfonso Signorini, ha confermato questa indiscrezione:

Gianmaria doveva uscire con Manuel, era già tutto pronto, aveva già dato l’addio. Il problema è che Federica è caduta tra le sue braccia. Gianmaria è di fronte a un bivio: o il 31 gennaio lascia la Casa del Grande Fratello di sua sponte o il 31 gennaio continua il Grande Fratello, ma perde il lavoro. Erano 6 mesi di pausa e non c’è più aspettativa. L’ha tirata lunga. I termini che il suo datore di lavoro scadono il 31 gennaio. Quindi o diventa un personaggio dello spettacolo e sceglie la carriera dello spettacolo oppure tornerà poi a fare il suo lavoro da un’altra parte, oppure viene licenziato esattamente alla mezzanotte del 31 in onda. Al momento al 99% esce.

Pochi giorni fa, intercettato da Biccy.it, l’imprenditore napoletano ha confermato la volontà di lasciare abbandonare il loft di Cinecittà a quasi un mese e mezzo dalla finale del 14 marzo 2022:

Lunedì me ne vado e martedì vado diretto a Milano che devo lavorare, ho moltissimo lavoro arretrato. Però il week end me lo prendo, andrò a Parigi con Federica. Torno però per la puntata di lunedì, ma poi ci rivedremo direttamente in finale. Ho moltissimo lavoro, dovrò stare a Milano, non avrò tempo di tornare a Roma per le puntate.