Grande Fratello Vip 6: notte d’amore tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme (video)

Dopo l’incertezza degli ultimi giorni, Federica Calemme sembra aver aperto il proprio cuore a Gianmaria Antinolfi. La neo coppia del ‘Grande Fratello Vip 6‘, grazie alla complicità della produzione, è riuscita a vivere un momento di passione nella ‘Nave dell’amore’. Tra baci, coccole, bagni nella vasca idromassaggio e pietanze afrodisiache, i due gieffini si sono lasciati andare al sentimento, fregandosene dei giudizi altrui.

Nelle scorse ore, anche gli altri inquilini della casa di Cinecittà si sono interrogati sul rapporto dell’imprenditore napoletano con il gentil sesso. E’ entrato come ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello, per, poi, confessare di avere avuto un flirt con Soleil Sorge. A più riprese, ha cercato di far capitolare Sophie Codegoni. E, adesso, ha iniziato un pressing serrato nei confronti di Federica.

Davide Silvestri ha tentato di dare una propria versione sul comportamento di Gianmaria con le donne:

Lui secondo me non ha tempi televisivi e si frega, per questo anche non ci crediamo […] Ora invece lo vedo cresciuto anche in questo, sta imparando. Lui per me è così anche nella vita, gli piacciono le donne, gli piace piacere e gli piace il gioco della conquista. Non lo fa con cattiveria, ma perché gli piace la conquista. Io lo vedo, mi fa morire dal ridere, ma non mi fa tenerezza […] Sicuramente lo vedo più tranquillo con Federica che con Sophie, che mi sembrava una grande messinscena.