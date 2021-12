Anche se qualcuno fa ancora fatica a crederci, nonostante siano passati più di vent’anni dai suoi primi vagiti nel piccolo schermo italico, il Grande fratello (ora nella versione VIP) resta alla fine della fiera un reality show e mai come nelle prossime puntate questa affermazione avrà modo di essere confermata dall’andamento delle cose. Tutti, ma proprio tutti, a partire dai concorrenti e fino ad arrivare agli autori del programma, compreso il direttore artistico e conduttore Alfonso Signorini, saranno in balia degli eventi.

Le prossime due puntate del Grande fratello vip 6, quella di stasera e quella di lunedì 13 dicembre 2021, si annunciano fortissime, perchè appese agli eventi, assolutamente imprevedibili, che vi capiteranno. Nella puntata di stasera verrà comunicato agli inquilini della casa più spiata d’Italia, in maniera ufficiale (qualcuno lo ha già subodorato) che il programma si allungherà rispetto alla data prefissata, cioè quella di lunedì 13 dicembre, in cui si sarebbe dovuta svolgere la finalissima di questa edizione. Il programma, come scritto da queste parti, si concluderà infatti alla metà del prossimo mese di marzo, per una edizione che si annuncia essere la più lunga di sempre e tutto questo grazie agli ascolti che anche in questa serie sono stati lusinghieri.

Sempre stasera verrà chiesto ai concorrenti del programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy di prendersi il fine settimana per decidere se vorranno restare e continuare il percorso nel Grande fratello, oppure se lasciare la casa di Cinecittà, come legittimamente potrebbero decidere di fare (Katia Ricciarelli, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo fra coloro che potrebbero decidere di lasciare il programma). Altra puntata fortissima sarà quella di lunedì 13 dicembre, quando uno ad uno gli inquilini del GF vip 6 verranno chiamati in confessionale per comunicare in maniera ufficiale la loro decisione, cioè se restare o lasciare la casa dalla porta rossa.

Nelle successive due puntate del Grande fratello vip 6, ovvero quella di venerdì 17 e lunedì 20 dicembre, prima della pausa natalizia, ci saranno poi i nuovi ingressi che saranno decisi, sia per quantità che per identità, a dipendenza di ciò che accadrà nella puntata di lunedì 13 dicembre, secondo quindi le risposte che daranno i vipponi alla domanda: resti o te ne vai ? Ecco perchè al momento non è possibile, non solo per noi, ma proprio anche per lo staff del Grande fratello vip 6, dire chi e quanti nuovi personaggi potranno entrare per rimpolpare il cast del reality show di Canale 5.

Non resta dunque che attendere cosa accadrà nelle prossime due fortissime puntate del Grande fratello vip 6 in onda stasera e lunedì sera in prima serata su Canale 5 con la conduzione e direzione artistica di Alfonso Signorini.