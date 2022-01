Grande Fratello Vip 6, il coming out di Delia Duran: “Mi piacciono anche le donne” (video)

Nella notte, Delia Duran, concorrente del ‘Grande Fratello Vip 6‘, si è lasciata andare ad alcune confessioni private che riguardano la vita di coppia con Alex Belli. La modella venezuelana, a colloquio con Soleil Sorge, ha rivelato di essere interessata anche al gentil sesso. Le parole, che sembrano un vero e proprio coming out, non sono passate inosservate:

Ci siamo divertiti. Per il giorno del suo compleanno abbiamo abbiamo fatto una scopxxa con una sua amica. Perché io sono fatta così. A me piacciono le donne. Io lo posso anche dire, senza pudore. È normale questa cosa. Questo per dire come noi eravamo complici ed eravamo una coppia con cui nessuno poteva competere.