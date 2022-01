Grande Fratello Vip 6, Delia Duran ha avuto un’esperienza con una donna famosa? (video)

L’ingresso di Delia Duran nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6′ ha, sicuramente, offerto nuovi interessanti risvolti gossippari. Dopo aver confessato di aver vissuto un’esperienza ‘aperta’ con Alex Belli e fatto un inaspettato coming out (‘Mi piacciono anche le donne’), la modella venezuelana, ieri sera, a tavola, con Miriana Trevisan, ha rivelato di aver vissuto un’esperienza con una donna molto famosa, conosciuta dai fan del reality di Canale 5: si tratta di Aida Yespica.

La regia ha cercato di censurare la conversazione tra le due donne ma il popolo di Twitter ha immediatamente catturato i frame e commentato questa vicenda.

Ha, poi, spiegato che Soleil Sorge non rappresenterebbe il proprio prototipo di donna:

Soleil non è la mia tipologia di donna, il mio tipo deve essere molto femmina. In primis deve piacere a me, poi ovviamente anche a lui, deve piacere ad entrambi. Quando mi dice: ‘Ti piace questa ragazza?’ io rispondo che prima devo conoscerla, deve esserci il feeling, l’attrazione deve essere fisica e mentale. Mi devo fidare di lei.

Anni fa, ospite di ‘Rivelo’, il programma di interviste condotto da Lorella Boccia su Real Time, Aida Yespica ha rivelato, per la prima volta, di avere vissuto un’intensa storia d’amore con una donna:

In passato ho amato una donna, è stato un amore folle, terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei, ma una volta finita sono stata molto male. Chi è lei? Non posso dirlo, ma la conoscete tutti.