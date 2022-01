Grande Fratello Vip 6: le coppie mai nate

Molto spesso, ci ritroviamo a guardare il ‘Grande Fratello Vip 6’ perché, da telespettatori, ci appassioniamo alle storie d’amore tra i protagonisti. Anche, quest’anno, però, qualche freccia di Cupido non è arrivata a destinazione. Scopriamo assieme le coppie mai nate (almeno per il momento) in questa edizione del reality di Canale 5.

Barù, nei giorni scorsi, ha chiuso definitivamente le porte a Jessica Selassié. Confessandosi con Giucas Casella, il nipote di Costantino della Gherardesca ha rivelato di aver subito il fascino di Soleil Sorge: “Soleil è quella che mi stuzzica di più. Secondo me sia per un pensierino erotico ma anche per altri motivi, andrei su Soleil, probabilmente”.

L’influencer è la ‘Regina di cuori’ del ‘GF Vip 6’. Dopo aver rinnegato Gianmaria Antinolfi e creato una sorta di ‘chimica artistica’ con Alex Belli (che ha messo in seria discussione l’unione con Delia Duran), l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ha affascinato anche Alessandro Basciano che, poi, però, ha preferito fidanzarsi con Sophie Codegoni. Quest’ultima, nel frattempo, ha interrotto, sul nascere, un breve flirt con l’imprenditore napoletano, oggi, molto vicino a Federica Calemme.

A settembre, Jessica Selassié ha instaurato un certo feeling con Samy Youssef. L’interesse della principessa etiope è venuto a scemare alla notizia dell’interesse del modello per Raffaella Fico, già impegnata sentimentalmente fuori dalla casa: “Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il caxxo di vederlo in giro per casa. Quando ha espresso il suo interesse per Raffaella, lei ha cercato di appiopparlo un po’ a chiunque. Anche a me. Io sono stata al gioco, non era un brutto ragazzo. […] Mi ha pure detto di avere una fidanzata in Egitto segreta che non riusciva a vedere. Ma non era entrato single? E’ solo un falso. Lui era entrato single ed aveva puntato Raffaella Fico. Ma lei gli ha dato il due di picche. Ora sta solo a rosicà”. Si, è, poi, inserita nella frequentazione tra Sophie ed Alessandro avendo la peggio. Non è riuscita a trovare in Barù il principe azzurro che ogni donna sogna al proprio fianco per tutta la vita.

Tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan non è finita nel verso giusto. L’ex velina di ‘Striscia La Notizia’, recentemente, ha speso parole importanti per Biagio d’Anelli.

Dopo aver rifilato un due di picche ad Amedeo Goria, Ainett Stephens, prima di essere eliminata del gioco, ha dichiarato, senza fare nomi, di essere rimasta particolarmente colpita da due suoi compagni d’avventura. Andrea Casalino si è sofferto come cavaliere per una cena ma nulla più: “In Ainett stavo trovando un’alleata, credo che la inviterò a cena, ma non pensi male. Sei o sette anni fa ho detto basta a quel tipo di donna come Soleil o Sophie: super trucco, super capello, super extension e super selfie”.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy