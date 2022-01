Grande Fratello Vip 6, sui social scoppia il copione-gate (video)

Nelle ultime ore, sui social, in particolare Twitter, è scoppiato un vero e proprio giallo che riguarda il ‘Grande Fratello Vip 6‘. Alcuni utenti hanno ripreso le frasi pronunciate da Jessica Selassié che, con Manila Nazzaro, ha lanciato i sospetti attorno ad alcuni foglietti nascosti da Delia Duran nel proprio armadietto:

Anche l’ex Miss Italia ha riscontrato degli atteggiamenti sospetti da parte della modella venezuelana:

Poche ore fa, Delia è stata al centro dell’attenzione per aver tolto la fede dal dito e dichiarato, agli abitanti della casa, di aver lasciato Alex Belli. Una decisione, però, contestata da Soleil Sorge che ha reagito in malo modo:

Non è vero che non ti tutela! Qui dentro ti ha sempre difesa e tutelata. Lui sta soltanto dimostrando affetto per quello che aveva qui dentro. Aspetta a prendere decisioni così affrettate. Non buttare l’anello adesso, stai esagerando. Ma non è che è tutto frutto del Santero? Questo sfogo così improvviso io non lo capisco. Hai perdonato tutto e hai tenuto duro e adesso crolli e lo lasci? Ok che ognuno ha i suoi tempi, ma il tuo comportamento non lo capisco” avrebbe ancora insistito. Prenditi del tempo per riflettere, rilassati, divertiti, mettiti in disparte o se vuoi balla e goditi la musica, ma non prendere decisioni di cui potresti pentirti. Però non dire che lo lasci così su due piedi, Ale in casa ha detto che sei una persona splendida.