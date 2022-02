Grande Fratello Vip 6: i concorrenti informati della guerra tra Russia e Ucraina

Il #gfvip è andato in onda mentre in Italia morivano 1000 persone. Ognuno avrà il suo pensiero se fosse giusta o no la diretta di stasera. Palese che ogni cosa che accadrà in puntata sarà ridimensionata e vissuta con meno entusiasmo e coinvolgimento.

Avanti con rispetto.

— Soleil Sorge Fan Club (@SoleilSorgeFan) February 24, 2022