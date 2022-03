Grande Fratello Vip 6: Barù quarto finalista (video)

Barù è il quarto finalista del ‘Grande Fratello Vip 6‘. Il concorrente, nella casa di Cinecittà da oltre due mesi, stasera, giovedì 10 marzo 2022, ha avuto accesso alla finale di lunedì 14. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha battuto, al televoto, le veterane Manila Nazzaro (con il 62% delle preferenze) e Sophie Codegoni (con il 61% dei voti a favore).

Il gieffino si aggiunge a Lulù Selassié, Delia Duran e Davide Silvestri che, nelle scorse settimane, sottoponendosi all’insindacabile giudizio del pubblico, hanno staccato il biglietto per la finalissima.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è… SOPHIE! #GFVIP pic.twitter.com/11wVl1Dmxc — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 11, 2022

Per Jessica Selassié e Giucas Casella c’è ancora un’ultima chance per guadagnarsi un posto per la finale. Alfonso Signorini, a fine puntata, ha aperto il televoto. Il ‘vippone’ più votato sarà ufficialmente il quinto finalista della sesta edizione del reality di Canale 5.

Chi è Barù finalista del Grande Fratello Vip 6

Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, in arte Barù, è un discendente di una delle famiglie nobili più antiche d’Italia.

Enologo e appassionato di cucina, Barù è noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Pechino Express insieme a suo zio Costantino della Gherardesca; successivamente ha partecipato a svariati programmi tv di cucina nelle vesti di giudice e opinionista.

Oggi Barù è un famoso food influencer e sui social dispensa consigli culinari e ricette a tutti gli appassionati di cucina come lui.