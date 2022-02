Grande Fratello Vip: le confessioni h0t tra Jessica Selassié e Barù (video)

Continua il pressing serrato di Jessica Selassié su Barù all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 6′. Nelle ultime ore, l’atmosfera tra la principessa etiope ed il nipote di Costantino della Gherardesca si sta facendo incandescente. I due inquilini della casa di Cinecittà, nel cuore della notte, di fronte a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, si sono lasciati andare a confessioni molto ma molto intime come testimoniano i filmati intercettati dal popolo di Instagram.

B: “Cosa vuoi?!”

J: “Il tuo caxxo”

I/le più attenti/e avranno notato che i due concorrenti del reality di Canale 5 fanno riferimento a delle battute di un film visto il giorno prima.

L’enologo non ha mai nascosto di provare una forte attrazione fisica nella compagna d’avventura. Ha cercato di frenare qualsiasi istinto, di natura sessuale, per non rovinare il legame speciale che si è creato nelle varie settimane di permanenza in casa:

Qui non si può dar. Ma quando esco glielo dò. Glielo do più volte. Mi devo sfogare. Sono sessantasette giorni. Quando esco di qui, la prima che capita. Devi tenermi a braccino se no… E’ la verità. Jessica ha la priorità. L’ho già messa in agenda. E’ in calendario.

Anche stamattina, la sorella di Lulù non ha nascosto il desiderio di voler dare un bacio a Barù:

Comunque riguardo al discorso che ti ho fatto prima… Sulla cosa che ti ho detto… Non so te, ma io sicuramente la voglia di baciarti ce l’ho. Poi non so te. Questa è l’unica cosa che ti volevo dire. A parte la nostra amicizia.

Il nobiluomo ha cercato di nascondere, dietro ad una risata, le sue intenzioni:

Io ho tante voglie, ho tante voglie, però…

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy