GF Vip 6, le battute infelici di Barù su Jessica Selassié (video)

Nelle scorse ore, il popolo di Twitter si è indignato per una serie di battute infelici di Barù del ‘Grande Fratello Vip 6’, nei confronti di Jessica Selassié. La ragazza, in queste settimane, non ha mai nascosto l’interesse per il nipote di Costantino della Gherardesca. L’uomo, però, non sembra intenzionato a creare storie d’amore all’interno della casa del reality di Canale 5.

La principessa etiope, confidandosi con Miriana Trevisan, Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo, ha elencato tutte le uscite fuori luogo del nobiluomo:

Jessica racconta i commenti di barù nei suoi confronti, mi sa che ci stiamo indignando contro la persona sbagliata #GFvip pic.twitter.com/q8py6J4Kgj — BagnoTrash (@bagnotrash) January 25, 2022

Mi ha detto che faccio la pozzanghera. Mi ha detto che sono arraxata, che sono bagnata. Mi fa anche ridere sul fatto che non tromxo da due anni. Fino ad un certo punto. Non mi puoi far passare per la sfigata che non ha uomini, che vede un piselxo e mi bagno. Anche no ma non sono fatta così. Ero bagnata dalla doccia e mi fa: “Finalmente sei bagnata”. Se avessi i tarocchi saresti il deserto del Sahara. Io rido perché sono in imbarazzo ma mi sono stancata di passare per quella che è così.

Sui social, sono comparsi anche dei video in cui il gieffino si lascia andare ad espressioni discutibili nei confronti del gentil sesso. L’ex velina di ‘Striscia la notizia’, in salotto, racconta una storia con protagoniste tre principesse. La Trevisan cerca di cambiare soggetto per evitare qualsiasi riferimento alle Selassié ma la risposta è tutt’altro che conciliante:

Miriana racconta una storia con protagoniste tre principesse. Poi vorrebbe cambiare soggetto, perché non vuole si pensi alle Selassié.

Barù risponde: "Due pisellate a queste tre principesse così si tranquillizzano un po'.."#gfvip pic.twitter.com/DsEi8g3pxH — BL (@rainbow20202020) January 25, 2022

Due pisellxxe a queste tre principesse così si tranquillizzano un po’

Parlando con Kabir Bedi, l’enologo sembra aver chiuso definitivamente le porte a Jessica:

No ma continuate a salvare questo che dà della disperata a Jessica, vai fate pure… #jeru #jessvip #gfvip pic.twitter.com/tRbBHFwaHB — intollerabile (@rinaldella) January 25, 2022

Persecuzione sessuale. Mi lasciate stare? Sto qui tanto bene da solo, non voglio far nulla… Il sex appeal di una disperata, non so. A parte gli scherzi… se devo essere forzato. Poi forzato a fare le coccole sotto le coperte? Pensa te che tristezza.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy