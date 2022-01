Grande Fratello Vip 6: Barù è gay ed odia le donne… per Nathaly Caldonazzo (video)

Nervi tesi nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘ tra Barù e Nathaly Caldonazzo. Solo pochi giorni fa, il nipote di Costantino della Gherardesca si è scagliato duramente contro l’ex fidanzata di Massimo Troisi convinto che “io l’ho sempre detto che è cattiva dentro e glielo dico in faccia”.

Dopo un continuo tira e molla fatto di frecciatine e nomination, i due concorrenti del reality di Canale 5 sembrano aver preso due strade assai differenti.

Nelle scorse ore, però, l’ex primadonna del Bagaglino ha cercato di dare una propria (opinabilissima) conclusione sui motivi che non hanno spinto il nobiluomo a legarsi con qualche coinquilina. Ipotizzando che Barù sia omosessuale:

"secondo me sotto sotto è gay […] anche se i gay amano le donne" frase discutibile ed evitabile, ma non mi sembra abbia detto è gay *perché* odia le donne

avete rigirato un po' la frittata eh

detto da una che apprezza/va sia Barù, sia Nathaly#gfvip

pic.twitter.com/Rc9QvqlPVv — Reb 🗡 (@jhoestarr) January 25, 2022

Barù, sotto sotto è gay. Se odi così tanto le donne. Anche se i gay amano le donne. Sarà in competizione con noi, comunque ha rotto i coglixni, perché parlare male… Io non glielo permetto più! Infatti l’ho nominato, per me può pure andare a fare in cuxo.

A smontare la sua tesi, però, ci ha pensato Miriana Trevisan:

Gay? L’avevamo pensate tutte all’inizio. Per me no, non è gay.

Dal suo ingresso nel loft di Cinecittà, Barù ha colpito l’attenzione delle donne. Ha respinto educatamente la corte di Jessica Selassié, manifestato il proprio interesse nei confronti di Soleil Sorge (“Chi mi stuzzica di più? Secondo me sia per un pensierino erotico ma anche per altri motivi, andrei su Sole, probabilmente”) e protetto Delia Duran dai risvolti inaspettati della SAD.