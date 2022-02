Grande Fratello Vip 6, il confessionale di Barù in onda per errore (video)

Qualche ore fa, i telespettatori del ‘Grande Fratello Vip 6‘ hanno catturato le immagini inedite di alcuni confessionali di Barù mandati in onda, per errore, nella finestra dedicata alla regia 2.

Nei primi filmati, il nipote di Costantino della Gherardesca discute, con un’autrice, sulla presenza dei peli sul corpo degli uomini e delle donne:

Autrice: “C’è una generazione contro il pelo. Su una donna condivido: il pelo è orribile soprattutto sotto le ascelle, ma sull’uomo no. Questi di oggi invece… […] Anche i miei figli si depilano, Madonna una roba tremenda!”

Barù: “Eh ma quella è Napoli!”

Autrice: “La cultura dei terroni del sud! Sopracciglia? No, per l’amor di Dio, non arrivano a tanto”

Piera: "Su una donna condivido, il pelo è orribile, sull'uomo invece … I miei figli anche si depilano, una roba tremenda."

Barù: "Ma perché quella è Napoli!"#gfvip pic.twitter.com/1vzZDDhmnY — BL 💐 (@rainbow20202020) February 2, 2022

Infatti il problema non è riportare un fatto reale ma dire che lo si usa per scherzare alle cene e gli altri lo trovano anche divertente.

O il problema è una psicologa che dovrebbe essere un minimo più sensibile all'argomento.

Sesso e bigottismo non c'entrano nulla.#gfvip https://t.co/hWKBI3ZC7R pic.twitter.com/OHdFMMpNKp — BL 💐 (@rainbow20202020) February 2, 2022

Mi faccio tosare. Mi piacciono i miei peli, li tengo apposta. Ogni tanto un’accorciatina ci vuole. Ci sono tutti questi fitness boy, gli addominali contano. Mi devo adeguare alla fauna locale. Sono super questi ragazzi, è gente interessante se ci parli un po’. Buona energia. Mi piace la loro presenza qui dentro. Sono contento che sono entrati. Ci stanno bene. So che mi volete far uscire delle cose cattive. Non ho niente da dire ancora. Li conosco poco.

Nei filmati successivi, invece, il gieffino si sofferma su alcune pratiche sessuali piuttosto discutibili e sul legame tra Jessica Selassié e Gianluca Costantino:

Barù in confessionale

"La prolunga ci serve per l'aspirapolvere, non per masturbarci. Una sera volevo fare l'asfissia, come si chiamano quelli che si masturbano e si impiccano e li trovi morti? Volevo fare un gadget.. No perché tanti suicidi non sono realmente suicidi.."#gfvip pic.twitter.com/7ckTHaIwJk — BL 💐 (@rainbow20202020) February 2, 2022

La prolunga ci serve per l’aspirapolvere, non per masturbarci. Una sera volevo fare l’asfissia, come si chiamano quelli che si masturbano e si impiccano e li trovi morti? Volevo fare un gadget… No perché tanti suicidi non sono realmente suicidi…

Il confessionale di #Baru andato in onda per sbaglio😆 sulla regia2è molto più lungoMa spero che ascoltando queste parole,pressato in modo evidente,anche dagli autori,possiate mettere davvero un punto

Penso sia abbastanza PIENO

E non sa più come dirlo

Tutto molto triste#gfvip pic.twitter.com/lQ8lkQVvWa — 🟡 Tiziana sulla Luna 🤺 (@tizianasullalun) February 2, 2022