Grande Fratello Vip 6, Alex Belli: “Ho già pronto un fascicolo di diffide” (video)

Intervistato da ‘Casa Chi’, il format di interviste, condotto da Rosalinda Cannavò sui social ufficiali del magazine diretto da Alfonso Signorini, Alex Belli, ex ‘Grande Fratello Vip 6’, ha commentato, per la prima volta, le dichiarazioni di Nathaly Caldonazzo che, più volte, l’ha etichettato come come un ‘malato di mente’ e narcisista patologico’ nella gestione del suo rapporto con la moglie Delia Duran. Le parole dell’attore non lasciano spazio ad interpretazioni.

Dopo aver preteso le scuse pubbliche, in trasmissione, Belli ha intenzione di agire per vie legali se l’ex stella del Bagaglino dovesse proseguire su questa strada. Spera che la produzione, in confessionale, possa richiamarla in maniera informale per farla ritornare sui propri passi:

Io sono un galantuomo ed in diretta ho cercato di spiegare a Nathaly Caldonazzo il mio pensiero, ma ho visto che nella notte lei ha rincarato la dose nei miei confronti. Ho già pronto un fascicolo di diffide che tengo pronto perché non devo permettere a nessuno di attribuirmi queste patologie: siamo nel campo dell’intrattenimento e questa cosa non va bene. Queste patologie esistono nella vita, sono pericolose, dobbiamo stare attenti a ciò che diciamo. Diamo un peso alle parole.

Il confronto tra Nathaly Caldonazzo e Delia Delia Duran

Al termine dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip’, Nathaly Caldonazzo si è confrontata nuovamente con la modella venezuelana che, nelle scorse ore, ha manifestato l’intenzione di chiudere la storia con l’ex protagonista di ‘Centovetrine’: