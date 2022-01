GF Vip 6, Alessandro Basciano a Sophie Codegoni: “Fatti i caxxi tuoi, sfigata” (video)

L’amore è bello se non è litigarello. Ma guai a superare i confini del rispetto e della buona educazione. Ieri, durante la tradizionale festa del sabato sera, Alessandro Basciano si è lasciato andare ad espressioni assai infelici nei confronti di Sophie Codegoni, la donna che, in qualche modo, avrebbe catturato la sua attenzione nella casa del Grande Fratello Vip 6‘, tanto da volerla come fidanzata.

Il breve dialogo tra l’ex tentatore di ‘Temtpation Island’ e la tronista di ‘Uomini e Donne’ non è sfuggito al popolo del web:

Alessandro dà della sfigata a Sophie#gfvip pic.twitter.com/jlxzX0JSFi — Roberto Mallò (@robymallo) January 23, 2022

Fatti i caxxi tuoi, cammina, vai. Sfigata che non sei altro.

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, però, sembra restare fedele alle proprie posizioni dopo che il compagno d’avventura le ha confessato di esserci rimasto particolarmente male perché Sophie ha cercato di instaurare un rapporto con Delia che, venerdì scorso, l’ha nominato:

Nemmeno i bambini si comportano così. Lui mi ha messo il muso perché io ho parlato con Delia dopo che lei l’ha nominato. Poi me l’ha proprio detto. Era arrabbiatissimo e mi ha spiegato che il motivo era la mia vicinanza a Delia. Secondo lui io non dovrei stare con lei perché l’ha nominato. Ci rendiamo conto di questo ragionamento folle? Era serissimo, ha giurato su suo figlio che non vuole più avere a che fare con me. Domani lui sarà il primo che si pentirà perché ha giurato e non si può tornare indietro ad un giuramento così!

Dopo essersi sfogato con Manila Nazzaro, la Codegoni gli ha buttato fuori le valigie fuori dalla camera:

La notte, però, sembra aver portato consiglio e tra i due, è tornata nuovamente la pace. Sarà definitiva?

