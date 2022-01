GF Vip 6: cosa è successo tra Alex Belli e Aldo Montano durante la pubblicità (video)

Ospite di ‘Casa Chi’, il programma di interviste condotto da Rosalinda Cannavò sul profilo Instagram del magazine diretto da Alfonso Signorini, Aldo Montano, ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip 6’, per la prima volta, ha rivelato cosa è accaduto durante la pubblicità con Alex Belli dopo la lite in diretta tv della scorsa settimana.

Se Alex lascerà davvero il GF Vip? Io uso le parole di Adriana Volpe, lui ha fatto una supercaxxola. Secondo me lui con quel rigiro di parole sul ‘game over’ sarà per l’ennesima volta nel programma. Che poi dovete sapere che nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi fa ‘perché io faccio il 23% di share, capito?’. Io non so nemmeno cosa significhi, ma se è contento lui. A me non piace, ma capisco che può funzionare e che il programma si regga anche su quello.

L’attore, sui social, ha fatto intendere che ha lasciato l’Italia per recarsi in Egitto. Per poter tornare in trasmissione, l’ex protagonista di ‘Centovetrine’ dovrà sottoporsi a tampone e ad un periodo di quarantena come prevedono le rigidissime norme anti-Covid-19. Lo schermidore ha chiuso ogni tipo di rapporto con lui:

Alex è l’opposto di Manu. La nostra è iniziata come un’amicizia all’interno del gioco, ma non è finita nello stesso modo direi. Ho investito e speso del tempo, ma non si è rivelato come tale. Direi che non è un amico, ma è una persona che gira intorno ad un unico tema che non è più né troppo interessante e nemmeno costruttivo. L’ho messo davvero da parte. Sì lui mi stuzzica, ma sai io di questa roba del triangolo sì o il triangolo no.

L’ex gieffino, invece, crede che il triangolo Soleil Sorge – Delia Duran – Alex Belli sia stato costruito a tavolino: