Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi si sfoga: “Dayane Mello? Due pesi e due misure” (video)

Tommaso Zorzi, subito dopo la diretta della semifinale del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha avuto un momento di sconforto. L’influencer non ha gradito particolarmente un tweet, letto in puntata, su un argomento che gli sta particolarmente a cuore:

“Un omosessuale che dice ‘mezza lesbica’ rinnegando i bisessuali mi fa ancora più impressione di quando lo dice un etero ignorante”

L’ex protagonista di ‘Riccanza’, nel corso della sua esistenza, ha sempre sposato la causa omosessuale per il riconoscimento dei diritti paritari.

Nel corso dell’ultima puntata, sul delicato tema della bisessualità, affrontato in maniera diametralmente opposta da Dayane Mello, nei cinque mesi del programma, il giovane conduttore ha cercato di far sentire le proprie ragioni:

Zorzi: “Sinceramente che tutto quello che dice Dayane venga sempre buttato in caciara perché lei è così, cambia idea mentre una persona che si è sempre battuta per un diritto poi alla fine debba passare per quello che nega l’esistenza dei bisessuali, mi sembra assurdo”.

Il finalista, poi, si è rifugiato sotto le coperte confortato da Stefania Orlando e Andrea Zelletta:

Zelletta: “Posso dirti che sono con te?! So quanto ci tieni a questi argomenti e quanto ti possano far male, Credo che ti sei espresso in maniera talmente esaustiva che meglio di così non potevi fare…”

Zorzi: “Se io mi devo giustificare su una cosa del genere vuol dire che ho sbagliato io. Io mi sono autorovinato, con il mio umore, la semifinale. Dopo cinque mesi e mezzo, che volevo morire tutto il tempo, mi fa girare il caxxo”

T: Dayane dice la stessa cosa, se non peggio e lì e’ una battuta.

Zorzi: “Dayane dice la stessa cosa, se non peggio e lì è una battuta. Due pesi e due misure. Anche simpatica se ha cambiato opinione”.

Anche l’amico Francesco Oppini ha commentato l’episodio:

Oppini: “Non ti curar di loro ma guarda e passa”