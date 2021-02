Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta al televoto: il sostegno di Alba Parietti

Andrea Zelletta, nel corso della semifinale del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha scelto come avversario al televoto Tommaso Zorzi, dimostrando di voler sfidare uno dei concorrenti più forti del programma, tra i papabili candidati alla vittoria finale.

Alba Parietti, mamma di Francesco Oppini, ha commentato il primo confronto diretto per decretare, poi, il trionfatore assoluto della quinta edizione del reality di Canale 5:

Non nascondo che questa sfida mi dispiace perché i miei tre favoriti e preferiti sono @iamandreazelletta @tommasozorzi e @stefaniaorlando1. Tuttavia, trovo che la scelta di Andrea sia stata un colpo di grande signorilità perché sfidare Tommaso al televoto vuol dire sapere sia giocare che perdere da signore. Uscire a testa alta e non vigliaccamente è anche molto intelligente come scelta perché, comunque alla fine avrebbe dovuto scontrarsi comunque con Tommaso. Così se esce, Zelletta esce comunque a testa altissima bravissimo Andrea te la giochi da campione non da codardo @iamandreazelletta @grandefratellotv

In questi ultimi televoti, la conduttrice, più volte, sui propri social, ha espresso il proprio appoggio a Stefania Orlando (che, recentemente, ha sconfitto, al televoto, Samantha De Grenet, Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò) con cui il figlio ha legato tantissimo durante la prima parte del programma.

La Parietti ha partecipato ben 4 volte al GF Vip in qualità di ospite speciale per far visita al figlio, per confrontarsi con Zorzi. L’ultima visita, in passerella, risale allo scorso 29 gennaio 2021 per un confronto con Maria Teresa Ruta sull’affaire Alain Delon.