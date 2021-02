Grande Fratello Vip 5: Taylor Mega e Soleil Sorge contro Tommaso Zorzi in difesa di Dayane Mello

Le parole pronunciate, in questi giorni, da Tommaso Zorzi nei confronti di Dayane Mello (“mezza lesbica”, “malata” solo per citarne alcune) hanno indignato i telespettatori del ‘Grande Fratello Vip 5’ che, su Twitter, in poche ore, hanno fatto balzare l’hashtag, #fuoritommaso, prima in tendenza.

Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo hanno commentato le dichiarazioni dell’influencer (che, qualche ora dopo, si è scusato con Dayane) prendendo le difese della modella brasiliana. E’ il caso di Taylor Mega che, qualche ora fa, su Instagram ha espresso il proprio punto di vista sulla spinosa questione: “Io voglio bene a Tommy e tifo anche per lui, però dire a Dayane che non può dire di essere bisessuale in tv, perché le piacevano tutti è un po’ una cazxxta. E questo lo dico con tanto affetto e tanta stima”

Salvo, poi, rettificare qualche ora dopo: “Rettifico perché se no mi sento in colpa verso persone a cui tengo. Penso che ogni persona viva l’amore in maniera diversa… Ognuno lo esterna nei modi e tempi diversi. Esistono anche perché che si innamorano di più individui nello stesso momento…”

Più dura, invece, la reazione di Soleil Sorge su Twitter:

“Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come “sei il minimo della vita, te li faresti tutti, fai la figa con la bisessualità” pura ignoranza e ipocrisia! #gfvip #orrore #forzadayane”

Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come “sei il minimo della vita,te li faresti tutti, fai la figa con la bisessualità” pura ignoranza e ipocrisia! #gfvip #orrore #forzadayane https://t.co/0WEmxsCBIt — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) February 23, 2021

Ci sarà un confronto a tre dentro o fuori la casa del GF Vip?