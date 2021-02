Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi contro Dayane Mello: “Falsa” (video)

La scelta di Dayane Mello di mandare al televoto l’amica Rosalinda Cannavò contro Stefania Orlando ha gettato scompiglio nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’.

Orlando: “E’ la falsità fatta persona”

Zorzi: “Poi cade questa maschera”

La Orlando e Tommaso Zorzi si sono scagliati duramente contro la modella brasiliana che, questa sera, ha preferito preservare l’amicizia con Samantha De Grenet che le è stata vicina nelle ultime quattro settimane mentre l’attrice messinese era impegnata nella conoscenza approfondita con Andrea Zenga:

Orlando: “Sei falsa dalla testa ai piedi. Ora ti sei inventata pure che ami la tua amica Rosalinda. Ma ti rendi conto della falsità che sei. Ma dove vuoi arrivare? Stasera la sacrifichi e poi facevi la morale a me sul rapporto con Maria Teresa. Lei non sa nemmeno cosa significa l’amicizia. Prima che entrassi tu diceva che eri una falsa (riferendosi alla De Grenet, ndb), che l’avevi nominata all’Isola”.

Zorzi: “Tu sei tutto il contrario di tutto. Ami e nomini. Sai cosa vuol dire ‘ti amo’? Evidentemente no, evidentemente più di te. Penso di sì. Se io amo una persona non la metto nella condizione di essere sbattuta fuori da un gioco dal quale è dentro da cinque mesi e le puoi soffiare la finale”

Subito dopo la puntata, Rosalinda si è rifugiata in camera sfogando la propria rabbia e delusione in un pianto liberatorio. La concorrente, forse, non si aspettava questo ‘tradimento’ da quella che considerava una sorella. Le #rosmello troveranno un nuovo punto di equilibrio in questi giorni che le separano dalla semifinale di venerdì 26?