Grande Fratello Vip 5, il marito di Stefania Orlando: “Ha sofferto l’allontanamento dalla tv”

Simone Gianlorenzi, protagonista di una lunga intervista, a ‘Casa Chi’, ha svelato, per la prima volta, un periodo non facile della moglie Stefania Orlando, concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’. La conduttrice, per tanti anni, lontana dalla tv, con un progetto importante, ha sofferto silenziosamente:

Lei ha sofferto tantissimo il suo allontanamento dalla tv. Senza mai dimostrarlo troppo. Non mi si è mai pianta addosso. E’ sempre stata un’araba fenice che è risorta dalle sue ceneri. Ha cercato di reinventarsi, di risalire in sella, cercando di trovare i suoi spazi. Due – tre anni fa, è stata chiamata, per un lavoro, in Puglia, a Telenorba. Ha fatto il pomeriggio di Telenorba. Stava tutta la settimana a Bari. Tornava per il weekend perché aveva la trasmissione in Rai. Ci vedevamo pochissimo. Lei stava fuori casa. In quei mesi, in cui lei faceva questo lavoro, dopo tanti anni che stavamo assieme, ho visto delle espressioni sul suo volto che non avevo mai visto. La gioia che può darti fare il proprio lavoro, essere realizzato nel proprio lavoro e nella vita, che non significa fare grandi ascolti o grandi soldi, significa semplicemente fare quello che si ama fare, è stato, per me, uno dei momenti più belli della vita che ho vissuto assieme a lei.