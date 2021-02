Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando: “Dayane Mello? Vuole portare in finale i più deboli” (video)

Le discussioni della notte hanno lasciato grandi strascichi all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. Rosalinda Cannavò, finita in nomination contro Stefania Orlando, non ha alcuna intenzione di chiarire con Dayane Mello perché si è sentita profondamente tradita nella loro amicizia.

Stamattina, la Orlando, assieme agli altri concorrenti del reality di Canale 5, ha cercato di analizzare il comportamento della modella brasiliana che, ieri sera, ha spiazzato i telespettatori e si è attirato le ira anche di Antonella Elia.

"Dayane vuole portare i più deboli in finale perchè sa che sono più facili da sconfiggere in finale" #gfvip #sovip #tzvip pic.twitter.com/4PJ9jc4iNR — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 23, 2021

Orlando: “Vogliamo essere buoni? Ma le cose stanno in un altro modo. Lei ritiene di portare in finale le persone più deboli. Samantha? La vuole portare avanti perché sa che è più facile da sconfiggere in finale. Io e te siamo due avversarie più temibili rispetto a Samantha. Tra me e lei… una delle due va via. Questo è poco ma sicuro. Finché c’è stata Giulia è sempre stata appiccicata a lei”.

La conduttrice, qualche minuto dopo, ha criticato l’atteggiamento di Dayane che, qualche ora prima dell’ultima diretta (come testimoniano i video sui social), ha addirittura fatto un appello al pubblico da casa per spedire Stefania in finale perché, a suo dire, tra le più meritevoli a tagliare questo traguardo. La Orlando ha trovato l’immediata approvazione di Rosalinda (Qui, il video):

Stefania: "Due giorni fa <meriti la finale> Ieri sul divano <non la meriti>"

Che poi era la mattina stessa 😅 #gfvip #sovip #tzvip pic.twitter.com/MyVYCtRPEQ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 23, 2021

Orlando: “Due giorni fa diceva ‘Meriti la finale’ Ieri sul divano mi diceva ‘Tu non la meriti’. Questo cambio, capisci?! Sei liberissima di pensare se merito o no la finale”.