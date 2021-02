Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò piange: “Dayane Mello? Questo sentimento non esiste” (video)

Subito dopo l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Rosalinda Cannavò, finita al televoto, a sorpresa, contro Stefania Orlando per volere di Dayane Mello, si è rifugiata in camera da letto, sfogando la delusione e la rabbia di quel gesto inaspettato, in un pianto liberatorio:

Cannavò: “Non me ne frega un cavolo. E’ la persona. Io metto in dubbio il ‘Ti amo’. Non sussiste. Voleva darsi una giustificazione. Questo sentimento non esiste”.

Orlando: “Posso capire che diventi amica di un’altra persona (riferendosi a Samantha De Grenet, ndb) Non si può buttare quello che si siete date. L’affetto che vi siete dati, e anche quello che meriti”.

L’attrice messinese si è confidata a lungo proprio con la rivale di nomination che, in queste settimane, le ha dimostrato particolare vicinanza affettiva:

Cannavò: “E’ un’ulteriore lezione. Ha ragione il mio papà. Che devo imparare. Non riesco a distinguere le cose, mai…”

Orlando: “Questo è stato un colpo basso, mi dispiace tanto”.

Cannavò: “Vi ringrazio, avrei dovuto essere più vicina a voi che continuate a dimostrarmi l’affetto che mi volete. Invece ho passato cinque mese accanto a lei che mi volta le spalle senza alcuna motivazione, semplicemente perché sono felice”.

Orlando: “Andrea, tra qualche giorno lo vedi, hai trovato una persona che ti piace, che ti ha aperto il cuore, ti dà tante belle sensazioni”.

Al momento, Rosalinda sembra non essere intenzionato all’ennesimo chiarimento con l’ex amica speciale. La notte porterà consiglio?!