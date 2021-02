Grande Fratello Vip 5, la lettera d’addio di Rosalinda Cannavò (video)

Rosalinda Cannavò, convinta di uscire dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, stasera, al televoto contro Stefania Orlando, nelle scorse ore, ha deciso di scrivere una lunga lettera ai ‘vipponi’. L’attrice messinese ha fatto leggere una bozza di quello che sembra un vero e proprio addio (Qui, il video):

“Se Sami starà leggendo questo messaggio mi starò bevendo una bottiglia con Zenga, però ho riflettuto molto su questo viaggio e ognuno di voi mi ha lasciato qualcosa”.

La concorrente del reality di Canale 5 legge un pensiero per ogni inquilino del loft di Cinecittà partendo dall’amico Andrea Zelletta e da Tommaso Zorzi con cui, tra alti e bassi, è riuscita ad instaurare un rapporto più profondo:

“Andrea, sei un’amico speciale e lo sei sempre stato… Tommy, devo ammettere che grazie a te mi sono liberata di alcuni macigni, ho scoperto che dietro quel volto da cinico c’è un cucciolo”

Dolci parole, cariche d’affetto e stima, anche per Pierpaolo Pretelli e la Orlando: “Pier, i tuoi occhi hanno una sensibilità che non avevo mai visto mentre a te Stefania ad oggi voglio tanto bene, mi hai spinto a riflettere e mi hai insegnato l’autoironia”.

Ed, infine, un dolce pensiero alle persone con cui ha legato maggiormente in questi mesi di reclusione nella casa del Grande Fratello Vip 5, tra cui Dayane Mello: “Sami, tu mi hai ascoltato tanto e sei un’amica straordinaria mentre Dayane, ultima ma non per importanza, sei in cima a tutte le classifiche, le porte del mio cuore sono sempre aperte per te”