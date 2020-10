Grande Fratello VIP 5: riassunto puntata del 26 ottobre 2020

Nella puntata del 26 ottobre del Grande Fratello Vip 5 nessun concorrente tra Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Guenda Goria, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli ha dovuto abbandonare la casa. Per la prima volta nella storia del reality le nomination dureranno per due puntate, quindi il vero eliminato ci sarà venerdì prossimo. Nessuna new entry si è invece aggiunta al gioco, a causa di un sospetto caso di Covid.

In apertura di puntata Alfonso Signorini ha voluto chiarire una volta per tutte che non aveva minimamente sentito l’infelice frase di Mario Balotelli ai danni di Dayane Mello. Il direttore di Chi in seconda battuta dice di essere stato informato della frase e di aver invitato il calciatore a scusarsi sui social.

La prima parte di trasmissione è stata incentrata proprio su questo, con Guenda Goria che era scandalizzata della frase. Signorini ha però parlato di tempismo sospetto, visto che la figlia di Maria Teresa Ruta si è lamentata 48 ore a tavola davanti a tutti con Enock Barwuah, fratello del giocatore.

Ma ancora Guenda ha conquistato la scena: suo padre Amedeo Goria ha dato della bipolare alla figlia. A quel punto Maria Teresa Ruta si è resa protagonista di uno sfogo senza precedenti ai danni dell’ex marito (lo potete leggere qui). Tutto il resto è stato veramente poca roba.

Grande Fratello VIP 5, anticipazioni puntata 26 ottobre 2020

Grande Fratello Vip è il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini, in onda, stasera, lunedì 26 ottobre 2020, in prima serata è giunto alla tredicesima puntata della quinta edizione. Opinionisti in studio, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo ed Antonella Elia.

Nell’appuntamento di stasera come anticipato in un nostro retroscena saranno tre i nuovi ingressi: Stefano Bettarini (già concorrente nella prima edizione celebrities), Giulia Salemi che è stata già all’interno della casa nella terza edizione del 2018 e l’assoluta novità, Selvaggia Roma che abbiamo conosciuto a Temptation Island nel 2017. Venerdì 30 ottobre sarà la volta di una quarta nuova entrata ovvero quella di Paolo Brosio dopo il lungo stop dovuto all’esser stato positivo al Coronavirus.

Scopriremo chi fra Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Guenda Goria, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli sarà eliminato dalla casa. Infine sorprese anche per le nomination che si preannunciano particolarmente significative.

Grande Fratello VIP 5: Concorrenti

I concorrenti sono: Patrizia De Blanck, Pierpolo Pretelli, Massimiliano Morra, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Adua Del Vesco, Enock Barwuah, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Tommaso Zorzi.

