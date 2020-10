Grande fratello vip 5: venerdì l’ingresso di Paolo Brosio e domani quelli di Bettarini, Salemi e Roma

Dopo più di un mese di attesa Paolo Brosio sta per entrare nella casa del Grande fratello vip. Lui stesso lo ha detto in questi giorni e TvBlog è in grado di dire che il giornalista varcherà la soglia della porta rossa della casa più spiata d’Italia nella puntata di venerdì 30 ottobre. Brosio, dopo aver annunciato di essere finalmente guarito, entrerà dunque a far parte del cast di questa edizione del GF Vip 5 dopo una vicenda personale molto difficile e che ha raccontato in una recente intervista al Fatto quotidiano.

Come è noto infatti l’ex inviato del Tg4 ha scoperto di aver contratto il Covid 19 fra il 16 ed il 17 di settembre, proprio poche ore prima dell’inizio dell’edizione in corso del GF Vip 5, ecco come racconta quei momenti al Fatto quotidiano :

Quella sera ho informato i produttori del programma, che mi hanno subito trasferito a Villa Tiberia. Lì una tac ha evidenziato un’infiammazione bilaterale ai polmoni dovuta al Covid. Solo la mattina seguente, dopo 13 tamponi negativi, sono risultato positivo. L’isolamento è stato brutto, io ho sofferto solo per quello. È stata una sofferenza psicologica. Fisicamente è stata un’influenza forte.

L’attesa dunque per Brosio è terminata e per il giornalista nato ad Asti l’ingresso al Grande fratello vip 5 è previsto, come detto, nella puntata in onda in diretta da Roma venerdì prossimo e diffusa come sempre da Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione di Pupo e Antonella Elia. Domani sera invece sono previsti gli ingressi, come anticipato da queste parti la scorsa settimana, di Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi.

Appuntamento dunque con il Grande fratello vip 5 per l’appuntamento bi-settimanale con la puntata di domani con i tre ingressi sopra menzionati, conditi con il racconto delle dinamiche interne scaturite in questi ultimi tre giorni e con la puntata di venerdì che vedrà finalmente l’ingresso di Paolo Brosio nel GF Vip 5, dopo la sua guarigione.