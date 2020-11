Una quindicesima puntata decisamente sonnacchiosa del Grande Fratello Vip 5 si è distinta per non aver riservato alcun provvedimento – se non una nomination di ufficio, ma l’ha conquistata a prescindere – a Francesco Oppini, che nelle ultime ore aveva pronunciato delle frasi infelici ai danni di Dayane Mello e Flavia Vento.

Il diretto interessato, rimproverato duramente da Alfonso Signorini, ha fatto mea culpa, con il conduttore che gli ha comunicato che dato il rispetto riservato alla fidanzata (da quando si valutano i comportamenti al di fuori della casa?) e il percorso in generale, non sarebbe incorso in alcuna squalifica.

Una decisione ingiusta se si pensa ai precedenti di Clemente Russo nella prima edizione del reality show per celebrità e di Salvo Veneziano nella precedente, che vennero entrambi squalificati.

In nomination di ufficio è finito invece Paolo Brosio, reo di aver rivelato che il programma si sarebbe protratto fino a febbraio. Probabilmente è stato il momento più divertente della serata, dal momento che anche lo scherzo a Patrizia De Blanck sul finto amante Alvaro con la partecipazione straordinaria di Barbara d’Urso al telefono è stato gestito malissimo, privo di tempi comici.

L’ex giornalista, redarguito anche per aver fatto un uso esibizionistico della religione pregando ad alta voce con la contessa si è giustificato lasciando intendere che non era stato l’unico ad entrare nella casa negli ultimi giorni, riferendosi ad Andrea Zelletta, ma il conduttore non ha colto (o forse non ha voluto cogliere). L’ex tronista avrebbe infatti spoilerato agli altri concorrenti l’ingresso di Selvaggia Roma, poi non avvenuto causa Covid.

Gli altri nominati sono Francesco Oppini (ci sarebbe finito comunque a causa dei fatti di cui sopra), Massimiliano Morra, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Rimandati alla prossima settimana gli ingressi di Stefano Bettarini e Giulia Salemi.

Grande Fratello Vip 5, anticipazioni puntata 2 novembre 2020

Va in onda stasera in prime time su Canale 5 la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 5, il reality show per personaggi famosi condotto da Alfonso Signorini.

In nomination vi sono il conduttore e figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, l’attore Massimiliano Morra e la conduttrice Maria Teresa Ruta, che ha visto la scorsa settimana uscire la figlia Guenda Goria (reduce a sua volta da un confronto con il padre Amedeo). L’ex velino Pierpaolo Petrelli, il fratello di Mario Balotelli ovvero Enock Barwuah e Tommaso Zorzi sono immuni in base al voto interno effettuato nella casa. L’influencer ha poi scelto di salvare nella scorsa puntata Stefania Orlando, con la quale ha stretto un solidissimo rapporto.

Tanta carne al fuoco comunque anche nella puntata di stasera, a partire dai nuovi ingressi. Le new entry erano in realtà previste già lunedi scorso, ma Alfonso Signorini aveva comunicato che una di loro si era rivelata positiva al Covid-19. Alla fine si è saputo che a essere stata colpita dal coronavirus era Selvaggia Roma, che pertanto non prenderà parte al gioco. Saranno della partita invece stasera l’ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura, Stefano Bettarini e la modella italo-palestinese Giulia Salemi. Entrambi hanno già partecipato alla versione celebrity del reality show, rispettivamente nella prima e nella terza edizione. Il loro ritorno tuttavia è sintomatico della difficoltà di trovare nuovi personaggi per la trasmissione, dal momento che prima o poi anche i personaggi dei reality sono destinati a terminare e non tutti sono così abili nel creare dinamiche.

Nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 5 ha fatto invece il suo ingresso Paolo Brosio, anche lui non nuovissimo ai reality (nel 2019 ha partecipato a L’Isola dei Famosi), che avrebbe già spifferato alla coinquilina Elisabetta Gregoraci del prolungamento del programma fino a febbraio, provocandole sconcerto.