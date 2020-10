Non ci sarà alcun nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 nel corso della puntata 26 ottobre. Il conduttore Alfonso Signorini ha dichiarato che uno di loro sarebbe un caso sospetto di Covid

Il direttore di Chi ha annunciato:

“Non viviamo su un altro pianeta, viviamo sulla Terra. Non ci sarà alcun nuovo ingresso nella casa stasera, dato che uno di loro è un caso sospetto di coronavirus”.

L’identità delle new entry era stata da noi anticipata: i nomi in predicato di entrare nella versione celebrity del reality show ideato da Jon de Mol ormai un ventennio fa erano l’ex calciatore Stefano Bettarini, l’ex tentatrice Selvaggia Roma e la modella italo-palestinese Giulia Salemi. L’ex marito di Simona Ventura e l’ex fidanzata di Francesco Monte avevano già preso parte al programma rispettivamente nella prima e terza edizione. Gli aspiranti coinquilini di Tommaso Zorzi dovranno dunque rimanere in stand-by per colpa del Covid.

L’argomento in realtà è stato messo subito da parte per lasciare spazio all‘infelice frase di Mario Balotelli ai danni di Dayane Mello. Alfonso Signorini giura di non aver sentito quelle sventurate parole (“Dovreste esserci voi in studio per capire“) ma afferma che in un secondo tempo ha costretto il calciatore a chiedere scusa sui social durante la pubblicità.

Il conduttore ha tuttavia parlato di un “tempismo sospetto“. Guenda Goria in particolare ha voluto affrontare a 48 ore dall’accaduto la questione a tavola davanti a tutti con Enock Barwuah, fratello dell’ex di Raffaella Fico. La decisione ha fatto inalberare la contessa Patrizia De Blanck, che avrebbe preferito una discussione a parte tra la figlia della Ruta e il fratello del giocatore italiano.

Alla fine tutto è andato come previsto: Enock si è scusato a nome del fratello, con conseguente soddisfazione di Signorini (“Nessuno te lo ha chiesto, ma ti fa onore“). La classica situazione che termina a tarallucci e vino, nello stile cerchiobottista del conduttore.