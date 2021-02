Grande Fratello Vip 5: un finalista aveva il biglietto di ritorno (video)

Oggi pomeriggio, a poche ore dalla semifinale del ‘Grande Fratello Vip 5’, è stato svelato il concorrente che, entrato lo scorso 14 settembre 2020, si è aggiudicato il biglietto di ritorno. La scelta è ricaduta su Pierpaolo Pretelli che, già, qualche settimana fa, vincendo lo scontro al televoto con Andrea Zelletta, si è aggiudicato il lasciapassare per la finalissima dell’1 marzo 2021.

Come sapete il biglietto di ritorno non è più valido dalla puntata di semifinale. Per questo motivo potete aprire a turno i vostri biglietti per scoprire chi fra voi aveva il biglietto vincente.

Una scelta giusta da parte degli autori del reality di Canale 5 per dare a tutti i vipponi la possibilità di giocarsi gli ultimi posti in finale. Soprattutto per Samantha De Grenet che, entrando in casa a giochi fatti, si è ritrovata senza la possibilità di una chance extra in caso di eliminazione da parte dei telespettatori.

Tutti gli inquilini del loft di Cinecittà, in ordine alfabetico, hanno letto il verdetto fino alla P di Pierpaolo che, con estrema gioia ma con un pizzico di stupore, ha ricevuto l’esito positivo in caso di sconfitta al televoto.

I biglietti di ritorno non sono più validi dalla semifinale. I vip li aprono.

Pierpaolo aveva quello vincente. Non c'è fortuna in questo mondo#gfvip #sovip #tzvip

Edizione fortunata per l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ che al GF Vip si è guadagnato un possibile piazzamento sul podio con largo anticipo e trovato l’amore con Giulia Salemi. E se lui fosse il principale antagonista di Dayane Mello per la vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip?