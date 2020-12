Grande fratello vip 5, anche Valeria Marini e Rita Rusic nel San Silvestro di Canale 5

Mentre a pochi chilometri di distanza, in via Nomentana a Roma, la Rai celebrerà la sua notte di San Silvestro con il suo tradizionale appuntamento dell’Anno che verrà, anche quest’anno officiato da Amadeus (oggi la conferenza stampa di cui si è parlato più che altro di Sanremo) a Cinecittà, sempre in Roma, Canale 5 metterà in scena una puntata specialissima del Grande fratello vip 5. Eccezionalmente infatti il reality show principe di questo autunno televisivo occuperà la prima serata di Canale 5 ventiquattro ore prima del solito appuntamento del venerdì sera, per tenere compagnia al pubblico televisivo in quella che viene considerata la serata/nottata più festaiola dell’anno. Di certo l’allegra brigata di Cinecittà non vuole fare concorrenza ad un programma rodato e fatto di grandi ospiti qual è da sempre l’Anno che verrà, quindi non aspettiamoci sfracelli in termini di ascolti, ma vorrà semplicemente tenere compagnia ai suoi fedeli telespettatori con il suo clima ed il suo gruppo, per l’occasione più allegro del solito. Insomma in poche parole sarà il Capodanno al Grande fratello.

Quella che andrà in scena giovedì 31 dicembre, a partire dalle ore 21 circa e comunque subito dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, sarà dunque una puntata speciale del Grande fratello vip 5, che lascerà perdere alcuni tratti tipicamente da reality show, nomination in primis, per lasciare spazio agli ingredienti classici di un programma televisivo d’intrattenimento posizionato nella serata dell’ultimo dell’anno. Ci sarà solo una nomination -in positivo- quella cioè che permetterà la successiva immunità.

In particolare vedremo accentuati i momenti di spettacolo puro, grazie ad alcuni interventi di cantanti che renderanno il clima dello Speciale ultimo dell’anno, rispetto alle dinamiche tipiche del reality show principe della televisione italiana, più musicale. Sicuramente saranno protagonisti di momenti di spettacolo due personaggi che fanno parte del cast del programma, in primis l’opinionista della trasmissione Pupo, che per quella sera metterà da parte i panni che ha indossato in tutte queste settimane da opinionista, per indossare quelli -sicuramente più accoglienti per lui- di cantante e Cristiano Malgioglio, che sarà protagonista di alcuni momenti di spettacolo insieme ai ragazzi, punteggiati da alcune canzoni del suo fantastico repertorio (fra le più belle del mondo della canzone italiana).

Ci sarà poi ritorno da quelle parti di uno dei cantanti più celebri del panorama musicale nostrano, ovvero Fausto Leali, che smessi i panni stretti di concorrente del GF Vip 5, indosserà quelli pr lui certamente più confortevoli di cantante. Ma non saranno solo loro tre ad essere protagonisti dei momenti musicali della serata di San Silvestro del Grande fratello vip 5, ci saranno infatti anche i Kolors, insieme al loro leader Stash. Tutti loro saranno protagonisti di alcuni numeri che vedranno coinvolti i ragazzi della casa, tutti impegnati in una serie di prove canore (e non solo canore), magari in una sorta di karaoke vestiti da star.

In studio poi in una veste assolutamente inconsueta due star della precedente edizione del Grande fratello vip, vale a dire Valeria Marini e Rita Rusic. Non solo, previsto anche un momento di amarcord per festeggiare la puntata numero 50 del Grande Fratello VIP di quest’anno che coincide guarda caso con il 31 dicembre. Si annuncia quindi una serata molto spumeggiante per il Grande fratello vip 5 quella di giovedì 31 dicembre 2020, per dare l’addio ad un anno funesto e dare il benvenuto ad un anno -speriamo davvero tutti- pieno di belle cose. Appuntamento dunque a giovedì 31 dicembre, subito dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il Capodanno al Grande fratello vip 5, diretto e condotto come sempre da Alfonso Signorini, naturalmente su Canale 5.