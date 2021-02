Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi a Dayane Mello: “Sei malata, hai un pensiero malato” (video)

Oggi, martedì 23 febbraio 2021, all’interno del ‘Grande Fratello Vip 5’, è scoppiata un’accesa discussione tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello ancora per la nomination che vede contrapporsi Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. L’influencer ha preso la palla al balzo, ancora una volta, per attaccare nuovamente la modella brasiliana sulle strategie per la finale attuate nelle ultime settimane (Qui, il video):

Zorzi: “Sei la persona più indelicata in questa casa. Lo sei stata in cento occasioni. Non puoi parlare di delicatezza… Tu non sei una persona delicata. A te non è fregato mai niente di nessuno. E’ un dato di fatto. Tu puoi fare quello che vuoi. Ma predica bene. Non puoi sindacare le scelte degli altri. Di umanità ne ho visto ben poca. Sei malata, hai un pensiero malato. A me frega di Rosalinda che sta male. Io l’ho sempre messa in guardia da te”.

Mello: “Mi sembra molto strano, sei sempre stati voi a cercare di distruggere la nostra amicizia in un certo punto del gioco”.

Tommy non ha gradito particolarmente il fatto che Dayane non abbia dato il giusto valore all’innamoramento per Rosalinda:

“Approfittarsi di una storia LGBT. Vivi la discriminazione e poi vieni in tv a fare la figa con una storia tra donne per 2-3 voti in più. Sei il minimo della vita” 🥶

Dayane: “hai 25 anni, sei bimbo. Ho fatto più esperienze e ho amato più di te”

Zorzi: “Hai una testa che te la sogni. C’è un limite a quello che posso sentire”.

Il popolo di Twitter ha condannato le pesanti parole di Tommaso e supportato l’altra finalista del ‘Grande Fratello Vip 5’ coniando l’hashtag #fuoritommaso, prima nelle tendenze Italia su Twitter.