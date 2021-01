Grande fratello vip 5: l’endorsement di Pupo per Tommaso Zorzi

Sono davvero tanti i fans di Tommaso Zorzi che al di fuori della casa del Grande fratello vip dimostrano la loro stima ed il loro affetto per il giovane influencer rivelazione di questa edizione del reality show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Nelle tante settimane di questo Grande fratello dei record, Tommaso ha saputo conquistare una nutritissima schiera di tifosi che lo hanno eletto a loro beniamino, ma i sostenitori del Zorzi non sono solamente al di fuori delle mura di Cinecittà, ma pare anche all’interno del team che confeziona il più celebre reality show italiano. Uno di loro oggi è uscito allo scoperto.

Si tratta di Pupo, ormai storico opinionista del programma diretto e condotto da Alfonso Signorini, che dalle pagine del QN ha voluto dire la sua su Tommaso Zorzi, inquadrandone perfettamente le caratteristiche e la personalità e non solo, facendo in sostanza un endorsement bello e buono, spingendosi anche oltre. Ecco quello che ha dettato oggi Enzo Ghinazzi al Quotidiano Nazionale (Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino) :

C’è un ragazzo di 25 anni chiuso da quasi 4 mesi nella Casa del Grande Fratello Vip, con potenzialità comunicative ed artistiche molto interessanti: Tommaso Zorzi. L’unica persona che potrebbe mettergli i bastoni fra le ruote in questo percorso predestinato, sembra assurdo, ma è lui stesso. Deve ancora mettere apposto alcuni aspetti spigolosi del suo carattere. Nonostante possieda doti artistiche innegabili e sia dotato di una sensibilità ed una intelligenza superiore alla media, non è ancora riuscito a mettere in equilibrio il suo carattere. È un po’ troppo permaloso e poco incline ad accettare critiche, consigli e, soprattutto, gli inevitabili compromessi che il nostro mestiere richiede. Sembra assurdo ma, in un mondo in cui spadroneggia la mediocrità, per arrivare al successo, è spesso più importante possedere un buon carattere che un talento straordinario. Sono certo però che Tommaso, grazie anche alla straordinaria esperienza umana e professionale che sta facendo con il GFVIP, riuscirà a migliorarsi anche in questo e alla fine ce la farà. Intanto, il suo prossimo step potrebbe essere quello di passare da concorrente ad opinionista del prossimo GFVIP. Un po’ come ha fatto quest’anno Antonella Elia. Io, ad un giovane talento così, gli cederei volentieri il posto.

Dunque Pupo, oltre a candidare Tommaso Zorzi nel ruolo di opinionista per la prossima edizione del Grande fratello vip, gli cederebbe pure la sua poltrona, facendo un gesto di grande generosità. Ma questo endorsement di Pupo potrebbe scatenare una specie di “rimpasto” nel cast degli opinionisti del programma, arrivando a coinvolgere anche Antonella Elia, che alla fine della fiera potrebbe essere l’agnello sacrificale di fronte al “Consiglio dei Ministri” che deciderà i due opinionisti del prossimo Grande fratello vip. D’altronde le coppie maschili in televisione dopo la conduzione Amadeus-Fiorello dello scorso Festival di Sanremo (e del prossimo) sono state ormai tranquillamente sdoganate, quindi non sarebbe di certo incredibile vedere due uomini come opinionisti del prossimo Grande fratello vip. Che quel furbacchione di Pupo abbia giocato d’anticipo?