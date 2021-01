Grande fratello vip 5: faccia a faccia stasera di Elisabetta Gregoraci con Pierpaolo e Giulia

E’ la storia d’amore di queste ultime settimane al Grande fratello vip. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono avvinghiati fra di loro come l’edera di Pizziana memoria. Se ti capita di stare sulla diretta di Mediaset extra più della durata media di un telegiornale qualsiasi, ecco che prima o poi la regia stacca su Pierpaolo e Giulia. Sia che chiacchierino amabilmente del più o del meno, sia che si scambino effusioni, dentro o fuori l’acqua, oppure se nel letto controllino che i cinque sensi funzionino a dovere ad entrambi. Sta di fatto che la coppia del Grande fratello vip 5 del momento è senza dubbio questa.

Lui viene da una cotta ad inizio serie con Elisabetta Gregoraci, una storia quella che da una parte è restata ben confinata nel perimetro dell’amicizia, mentre dall’altra parte ha avuto degli sconfinamenti che sono andati oltre, forse si o forse no, come direbbe Pupo. Sta di fatto che ormai, complice evidentemente anche la decisione della Gregoraci di abbandonare il programma, fra Elisabetta e Pierpaolo tutto si è raffreddato (per usare un eufemismo).

Giulia Salemi invece torna a far parlare di se nel Grande fratello vip, come già accadde in passato nella terza edizione quando ebbe una storia con Francesco Monte, per una liaison amorosa, stavolta con Pierpaolo Pretelli. Per altro in questi ultimi giorni è arrivata una voce, nel senso proprio letterale del termine e cioè proveniente dalle mura esterne della casa di Cinecittà, in cui si è detto che la Salemi sarebbe fidanzata con Alessio Romagnoli, giocatore del Milan, ma questa è un’altra storia.

Tornando alla storia che si sta dipanando in questi giorni nel Grande fratello vip 5 fra Giulia e Pierpaolo, stasera torna sul luogo del delitto Elisabetta Gregoraci, che entrerà nella casa e sosterrà un faccia a faccia con Pierpaolo e Giulia. Sarà un faccia a faccia risolutivo, oppure sarà terreno semplicemente di uno scontro infuocato ? Lo scopriremo stasera dalle 21:45 in diretta da Cinecittà con la nuova puntata del Grande fratello vip 5.