Ecco cosa è successo nel corso della quarta puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda stasera 25 settembre 2020.

– Adua Del Vesco incontra il fidanzato Giuliano e l’amico di sempre Gabriel Garko che fa coming out.

– Fulvio Abbate è il vip meno votato al televoto con l’8%. E’ lui il primo nominato.

– Il gruppo non amplia il budget settimanale fallendo la prova di ballo su ‘Dirty Dancing’.

– Nominate (dalle donne in modalità palese) Adua Del Vesco e Franceska Pepe. A loro si aggiunge anche Massimiliano per volere degli uomini.

Grande Fratello Vip 5 quarta puntata 25 settembre 2020: la visita a sorpresa di Gabriel Garko

Nel corso del pomeriggio, attraverso un promo ufficiale, è stato annunciata la visita a sorpresa di Gabriel Garko, che irromperà in casa per incontrare l’ex fidanzata Ad Del Vesco dopo le sconcertanti rivelazioni degli ultimi giorni.

FERMI TUTTI FERMI TUTTI COS COS COS OH MY GOOOOOOOOD #GFVIP https://t.co/2TOoOUmjfm — Noemi (@Santuz15) September 25, 2020

Grande Fratello Vip 5 diretta quarta puntata 25 settembre 2020: anticipazioni

Grande Fratello Vip 5, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini, in onda, stasera, venerdì 25 settembre 2020, in prima serata è giunto al quarto appuntamento. Opinionisti in studio, Alfonso Signorini ed Antonella Elia.

Chi sarà eliminato tra Franceska Pepe, Fulvio Abbate, Matilde Brandi e Massimiliano Morra?

Una novità di questa quinta edizione di “Gf Vip” è “Gf Vip Party”, in diretta streaming dal lunedì al venerdì alle 16.20 per un’ora su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello Vip. Un nuovo appuntamento quotidiano, only-digital, per commentare liberamente e in diretta quello che succede nella Casa: è l’iniziativa di “parallel tv” targata Mediaset Play e realizzata in collaborazione con Studio71 Italia. Condotto dall’entertainer 2.0 e conduttrice radiofonica Annie Mazzola e dal creator Awed (Simone Paciello), vedrà l’intervento di ospiti del mondo della tv e del digital e interagirà con gli utenti che posteranno i loro commenti sui social. Seguendo la diretta dalla Casa su Mediaset Extra, Annie, Awed e i loro ospiti non lesineranno battute, critiche, gossip e previsioni. E se qualche utente si mostrasse particolarmente sagace nel commentare, potrebbe essere invitato a metterci la faccia…

GRANDE FRATELLO VIP 5: CONCORRENTI

I concorrenti sono: Patrizia De Blanck, Pierpolo Pretelli, Franceska Pepe, Massimiliano Morra, Fulvio Abbate, Denis Dosio, Myriam Catania, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Adua Del Vesco, Enock Barwuah, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Tommaso Zorzi.

