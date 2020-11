Grande Fratello Vip 5, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini, in onda, stasera, lunedì 30 novembre 2020, in prima serata è giunto al ventiduesimo appuntamento della quinta stagione. Opinionisti in studio, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo ed Antonella Elia.

Chi dovrà lasciare la casa di Cinecittà tra i sette nominati della scorsa settimana, Francesco Oppini, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, Enock Barwuah, Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma?

L’ex moglie di Flavio Briatore, il fratello di Mario Balotelli, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini e la modella brasiliana, nelle scorse ore, hanno manifestato l’intenzione di lasciare il programma alla scadenza del contratto.

Atteso l’ingresso di Cristiano Malgioglio, che torna a varcare la porta rossa del loft più spiato d’Italia dopo la prima partecipazione nel 2017, come reagiranno i “vipponi”?

La settimana scorsa, è stato comunicato ai concorrenti che il reality proseguirà fino a febbraio 2021: ciascuno ha reagito a suo modo e non sono mancate i momenti di crisi e di sconforto. Sui social si è scatenato il tifo per alcuni inquilini del loft di Cinecittà che hanno preso in considerazione l’ipotesi di abbandonare il gioco… Cosa succederà?

Maria Teresa Ruta incontrerà il figlio Gian Amedeo. Ed, infine, le nuove nomination.

GRANDE FRATELLO VIP 5: CONCORRENTI

I concorrenti sono: Patrizia De Blanck, Pierpolo Pretelli, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Adua Del Vesco, Enock Barwuah, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Giulia Salemi, Selvaggia Roma.

GRANDE FRATELLO VIP 5: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il reality di Canale 5 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l’opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.

GRANDE FRATELLO VIP 5: SECOND SCREEN

Il GF Vip è presente sul web con il sito ufficiale del programma.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del reality show.

Su Twitter, infine, l’account ufficiale è il seguente: @grandefratello. L’hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #gfvip. Il programma ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, invece, il consueto appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:35.

Foto | Ufficio Stampa