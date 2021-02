Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello chiede scusa a Stefania Orlando: “Mi piaci” (video)

Dopo averla nominata mandandola al televoto contro Rosalinda Cannavò, oggi, giovedì 25 febbraio 2021, Dayane Mello ha voluto un confronto con Stefania Orlando a poche ore dalla semifinale del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda, domani sera, in prima serata, su Canale 5 con Alfonso Signorini.

Shock: "Ti chiedo scusa se ho detto che eri appiccicata a Tommaso"

La nascita delle "cose momentanee" #gfvip #sovip #tzvip pic.twitter.com/RsnCHT9hMD — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 25, 2021

Mello: “Ti voglio chiedere scusa se, in qualche momento, ho detto che ti sei appesa nel percorso di Tommaso. E’ facile giudicare. Nessuno sa davvero cosa c’è nel nostro intimo. A volte dici delle cose momentanee ma non è davvero quello che sente davvero non lo penso. Bisogna attaccarsi a qualcosa se no che caxxo fai…

Orlando: “Queste cose che mi stai dicendo, in un certo senso, mi fanno piacere perché, per me, erano un peso”.

Stefania: "Con MTR ci siamo sempre supportate. Non mi sarei sognata di nominarla o darle contro"

Dayane: "Sei una donna con le palle. Mi piaci"#gfvip #sovip #tzvip pic.twitter.com/v4rWWuB8x8 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 25, 2021

Mello: “Sei una donna con le palle. Mi piaci”

Orlando: “Anche io ho sempre pensato questo di te”.

Orlando: “Se la tua ultima scelta fosse stata di strategia…andrebbe benissimo. L’importante che, umanamente, tra donne, non ci offendiamo. Mi fa piacere che mi stai dicendo queste cose perché vado via più tranquilla”.

Mello: “No, non sono capace. È stato di pancia”

A pochi giorni dalla fine del GF Vip, le due ormai ex nemiche sembrano aver trovato finalmente un punto di incontro. Nel corso del pomeriggio, la conduttrice ha cercato di rincuorare la modella brasiliana che, in questi ultimi giorni di isolamento, sta interiorizzando il proprio dolore per la morte del fratello Lucas.