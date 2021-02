GF Vip, video virale su Dayane Mello: “Com’è possibile che alla gente piacciano gli uomini e le donne”

Nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Dayane Mello, durante un confessionale inedito, ha rivelato candidamente di essersi innamorata dell’amica, Rosalinda Cannavò lasciando andare a rivelazioni che riguardano la propria sfera privata:

Mello: “Io sono già stata innamorata di un’altra donna. Io sono la prima persona che è stata a letto sia con uomini, sia con donne. Non vedo nessun problema. So che Rosalinda ha la sua curiosità ed io ho le mie esperienze (…) Per lei, in un momento, è stato veramente amore. Non gliel’ho mai detto prima. Non siamo andati oltre… Le cose devono nascere da sole, se non è nata non posso forzare niente”.

L’attrice messinese, che non ha mai nascosto il feeling speciale con la modella brasiliana, sperava di poter frequentarla anche fuori dalla casa alla luce del forte sentimento sbocciato nei cinque mesi di permanenza in casa:

Cannavò: “Ti voglio bene, non mi aspettavo quelle parole. Anche io ho detto che il nostro era un amore, e per me lo è. Mi spiace se non sono riuscita a corrispondere o capire, però per me sei stata fondamentale. Ho capito una cosa importante di me stessa: io mi innamoro più della testa che del sesso. Io in qualche modo ti ho amato e ti amo”.

Il popolo di Twitter, nelle scorse ore, ha ripreso un vecchio video di Dayane, che durante una conversazione con Giacomo Urtis, ha manifestato il proprio punto di vista sui bisessuali:

ma torniamo a dayane che non capisce le persone bisessuali pic.twitter.com/f7FnvzlHtR — B E R N Y (@samejlove) February 22, 2021

Mello: “Io non capisco. Com’è possibile che alla gente gli piacciano gli uomini e dopo le donne e poi gli uomini? Dite che è solo un modo di… cioè non lo capisco è”.