Grande Fratello Vip 5, l’appello di Dayane Mello per Stefania Orlando (video)

Tra Dayane Mello e Stefania Orlando, in questi cinque mesi di reclusione, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, non è mai corso buon sangue. Le due protagoniste del reality di Canale 5, in più occasioni, hanno litigato in maniera molto accesa per, poi, nominarsi in puntata.

Nelle scorse ore, c’è stata una sorta di tregua tra le due concorrenti che, in un momento di relax, hanno analizzato il loro legame che, in cinque mesi, ha toccato picchi altalenanti. La modella brasiliana, in particolare, ha fatto un vero e proprio appello ai fan per salvare l’ormai ex nemica dall’ultimo televoto (contro Andrea Zenga e Samantha De Grenet, che si chiuderà stasera, in diretta durante la quarantaduesima puntata) perché, a suo dire, merita un posto in finale:

Mello: “Mettiamo da parte la falsità e parliamo di affetti veri. Quelle sono le camere. Allora Stefania Orlando parliamo del nostro rapporto complicato per via del nostro carattere e della nostra personalità”

Orlando: “Per me sei una concorrente numero 1. Io te lo dissi già in tempi non sospetti. In una famosa clip. Io ho sempre detto che, nonostante i nostri dissapori, meriti la finale”.

L’ex naufraga dell”Isola dei Famosi’, che, recentemente, ha recuperato il rapporto con l’amica speciale, Rosalinda Cannavò, infine, ha spiegato i motivi per cui la conduttrice meriterebbe di prendere parte alla finalissima di lunedì 1 marzo 2021:

Mello: “Io penso che anche tu te lo meriti. Perché sei peperina, però ci piaci. A prescindere dai nostri alti e bassi, sei comunque una donna intelligente e con tanto carattere. E poi raga… è fxxa!”

