Grande Fratello VIP 5, Codacons presenta esposto all’Agcom: i motivi

Il Grande Fratello VIP 5 è nuovamente al centro di un caso sollevato da una miriade di segnalazioni giunte al Codacons che interviene in merito al televoto di ieri sera in cui Adua del Vesco è stata coinvolta essendo stata una delle concorrenti entrate in nomination nella puntata di venerdì 2 ottobre.

Innanzitutto la cronaca: dopo che Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta sono stati salvati dal televoto rispettivamente con il 39,3% e 25%, ad aver evitato l’eliminazione è stata la del Vesco che con il 17,9% è riuscita ad avere la meglio di un soffio, con una differenza del +0,1% su Franceska Pepe che è stata la meno votata con il 17,8%.

Attenzione però, perché è proprio su Adua del Vesco che si concentra la vicenda. Il Codacons ha deciso di presentare un esposto all’Agcom (Autorità Garante per le Comunicazioni) spiegando:

Siamo sommersi da segnalazioni di utenti che denunciano come sui social siano apparsi profili spagnoli che avrebbero avviato una campagna di voti in massa a favore della concorrente Adua Del Vesco. Al tempo stesso si fa presente come il regolamento della trasmissione Mediaset preveda espressamente che il servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti sul territorio italiano.

Il Codacons quindi evidenzia che sui social sono comparsi numerosi screenshot in cui sono indicate le operazioni di voto in massa giunte dalla Spagna “una circostanza che” prosegue l’Associazione “non solo violerebbe palesemente il regolamento, ma determinerebbe un danno per gli spettatori italiani che, in buona fede, hanno speso soldi per partecipare al televoto“.

A questo proposito il Codacons chiede a gran voce l’apertura di un’indagine per verificare la correttezza del televoto e, nell’eventualità, avere notizie su possibili irregolarità.

Colpi di scena in arrivo per la puntata di venerdì 9 ottobre? E’ in ballo il rientro di Franceska Pepe nella casa? Al momento nessun comunicato da parte della produzione del programma né indicazioni sui social.