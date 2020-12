Grande fratello vip 5: Arisa e Alberto Urso ospiti della puntata natalizia

Per fare un albero di Natale ci vogliono tre cose: gli ornamenti, l’albero e la fede nel futuro. Così recita un antico proverbio armeno. Ed è proprio sul futuro che si deve basare questo strano Natale che ci apprestiamo a vivere fra qualche giorno, fra ornamenti ed alberi, più o meno addobbati. Un Natale distante per molti in senso fisico ed in questo ricopre un ruolo importante la televisione, che da sempre ha unito il nostro paese ed in queste feste natalizie lo deve fare ancora di più. Uno degli appuntamenti televisivi di maggior successo in questa stagione è sicuramente il Grande fratello vip 5, che sta tenendo compagnia a milioni di italiani in questi mesi, sia con la diretta 24 ore su 24 sul web e su Mediaset Extra e poi con le prime serate su Canale 5. Domani sera, lunedì 21 dicembre, in prima serata (Striscia la notizia permettendo) torna con una nuova puntata ricca di sorprese e di momenti speciali, che per l’occasione si tingeranno anche con i colori del varietà.

Per festeggiare infatti il Natale domani sera (il GF Vip 5 venerdì 25 come previsto da tempo si concederà un turno di riposo) sono attesi in puntata due ospiti specialissimi, due cantanti che riserveranno al pubblico di Canale 5 e ai ragazzi del GF una sorpresa musicale. Loro sono Arisa, che stiamo vedendo in queste settimane impegnata come professoressa di canto ad Amici e Alberto Urso, vincitore dell’edizione 2019 del talent show diretto e condotto da Maria De Filippi.

I due cantanti hanno già avuto modo di esibirsi in televisione, li ricordiamo infatti protagonisti di un fantastico duetto proprio ad Amici nel brano “Guarda che luna“. Chissà che anche nella puntata di domani sera i due bravi cantanti ripropongano al pubblico di Canale 5 ancora questo fantastico brano interpretato dal grande Fred Buscaglione.

Di certo saranno protagonisti di un medley di canzoni natalizie che intoneranno insieme ai ragazzi della casa. Non è tutto, nella puntata di domani Cristiano Malgioglio torna sul luogo del delitto, è previsto infatti il suo ritorno in casa e poi ci sarà una super sorpresa per Tommaso Zorzi che dopo la puntata di venerdì è entrato in crisi e aveva deciso di abbandonare il programma, decisione poi rientrata nella giornata di sabato. Insomma tanta carne al fuoco nella puntata di lunedì 21 dicembre del Grande fratello vip 5. L’appuntamento dunque è previsto per domani sera, subito dopo Striscia la notizia, ovviamente su Canale 5 con la puntata natalizia del Grande fratello vip 5, come sempre diretta e condotta da Alfonso Signorini.