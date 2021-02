Grande Fratello Vip 5, Andrea Zenga: “Rosalinda Cannavò? Ragazza vera” E su papà Walter…

Andrea Zenga, ultimo eliminato dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, ospite, di ‘Casa Chi’, ha rivelato, per la prima volta, cosa è successo sotto le coperte con Rosalinda Cannavò. Gli avvicinamenti notturni, sotto le lenzuola, hanno alimentato le curiosità dei telespettatori da casa:

“Ci sono stati baci perché c’è chimica, magari abbracci un po’ più intensi, ma niente di più. Andare oltre mi sembrava eccessivo, dei grattini, carezze sulla schiena”.

L’ex gieffino spera di poter frequentare l’attrice messinese anche fuori dal loft di Cinecittà:

“Ho vissuto da dicembre nella casa e da quando c’ero io Rosalinda è sempre stata se stessa, senza scheletri nell’armadio e mi baso su quello che ho vissuto e provato, ma ho conosciuto una persona vera e mi baso su quello, quindi tutto quello che è successo prima cerco di non prenderlo in considerazione”.

Grazie all’esperienza del programma, condotto da Alfonso Signorini, l’ex portiere ha riallacciato i rapporti con il padre Walter, con cui non parlava da diversi anni:

“Credo che sia un percorso da iniziare, vorrei conoscerlo bene, il primo viaggio a Dubai vorrei farlo da solo, vorrei passare del tempo con mio papà e conoscerlo, poi se verrà anche Rosalinda mi farà piacere. Quando ne ho parlato la prima volta ero convinto che non fosse il luogo adatto, poi vedendo che di settimana in settimana se ne parlava anche fuori ho iniziato a pensare che fosse giusto per lui dire la sua e che in qualche modo si difendesse. l’ho trovato corretto, poi le cose più profonde si diranno senza telecamere, ma per come sono andate le cose l’ho trovato giusto e anche io sentivo l’esigenza di confrontarmi”.

