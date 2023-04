Siamo arrivati all’atto finale del Grande Fratello Vip 2023, in onda stasera, con l’ultima puntata, in diretta, su Canale 5. A partire dalle 21.30, Alfonso Signorini sarà al timone dell’appuntamento conclusivo di questa edizione, iniziata a settembre 2022. Accanto a lui, nel ruolo di opinioniste, Sonia Bruganelli – confermata per il secondo anno- e la new entry Orietta Berti. In studio anche Giulia Salemi, voce del popolo e del web, pronta a riportare le opinioni più ficcanti e divertenti scritte via Twitter. Chi sarà il vincitore del Gfvip?

Grande Fratello Vip 2023, i finalisti, chi sono

Ecco chi sono i finalisti del Grande Fratello Vip 2023:

Oriana Marzoli

Nikita Pelizon

Edoardo Tavassi

Micol Incorvaia

Giaele De Donà

Si aggiungerà, a questi 5 nomi, anche uno tra Alberto De Pisis e Milena Miconi, attualmente al televoto.

Tra di loro ci sarà il vincitore di questa lunghissima edizione, non priva di polemiche, tra le quali il richiamo ‘ad abbassare i toni’, come spiegato dallo stesso Signorini ai concorrenti del programma:

Non è solo il problema di una puntata difficile come la scorsa puntata, è un problema sul quale voi siete stati attenzionati più volte nel corso di questa edizione. Quante volte io vi ho richiamati all’ordine? Quante volte abbiamo preso insieme al Grande Fratello dei provvedimenti duri, l’ultimo la riduzione del budget? Ma ce ne sono stati parecchi, mai come in questa edizione. La scorsa è stata una puntata che ha segnato il superamento di un limite, al punto che l’editore di questa azienda è intervenuto direttamente manifestando il suo disappunto molto forte, riguardo al mancato rispetto di questi limiti.

Sono seguire due squalifiche, quella di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

Tra i finalisti del Grande Fratello Vip 2023, la prima ad aver ottenuto il pass verso la finale è stata Oriana Marzoli, da molti indicata come la possibile vincitrice. Buone anche le possibilità per Nikita e per Edoardo Tavassi, tra i più goliardici e ironici all’interno del reality show (ma non per questo esente da critiche).

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello Vip 2023 su Canale 5 a partire dalle 21.30, in streaming sul sito MediasetInfinity e con la nostra diretta liveblogging su Tvblog. Insieme scopriremo chi avrà la meglio alla fine del #GFVIP