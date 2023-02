Questa sera, 16 febbraio 2023, su Canale 5, andrà in onda la trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip 7, il reality show presentato da Alfonso Signorini con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, nel ruolo di opinioniste, e di Giulia Salemi in qualità di web voice.

In quest’edizione, che finirà il prossimo 3 aprile, il concorrente che riuscirà a restare il più a lungo possibile nella casa di Cinecittà, resistendo a nomination ed eliminazioni a sorpresa, si porterà a casa il montepremi finale del valore di 100mila euro dei quali la metà sarà devoluta in beneficenza.

Grande Fratello Vip 2023, trentaquattresima puntata 16 febbraio: anticipazioni

L’arrivo degli ex nella Casa ha rimesso in discussione consapevolezze ed equilibri. In particolare, il rapporto tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante sembra essere rinvigorito. Che la loro storia d’amore sia in fase di recupero?

Una bella sorpresa attende Giaele De Donà che incontrerà il padre. Ma non sarà l’unico incontro della serata: anche per Daniele Dal Moro succederà qualcosa di inaspettato.

Infine, il verdetto del televoto. Chi sarà il preferito del pubblico tra Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli?

Grande Fratello Vip 2023, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella casa di Cinecittà sono Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belén Rodríguez, Alberto De Pisis, influencer, Antonella Fiordelisi, influencer ed ex schermitrice, Nikita Pelizon, modella, Daniele Dal Moro, ex concorrente GF16, Edoardo Donnamaria, assistente di Forum, Giaele De Donà, influencer, modella ed ex concorrente Ti spedisco in convento, Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi ed ex concorrente Isola dei Famosi, Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente GF Vip 2, Micol Incorvaia, sorella di Clizia Incorvaia, Oriana Marzoli, influencer, Sarah Altobello, personaggio televisivo, Milena Miconi, showgirl, Andrea Maestrelli, calciatore e modello, Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, e Nicole Murgia, attrice.

GF Vip 2023, trentatreesima puntata 16 febbraio: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello Vip in diretta dalle ore 21:45 su Canale 5 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

