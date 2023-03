Grande Fratello Vip 2023, il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, torna, giovedì 9 marzo 2023, in prima serata, su Canale 5, con la nuova puntata. Al fianco del conduttore ci saranno, come sempre, in qualità di opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In studio con loro Giulia Salemi che, in tempo reale, legge tutti i commenti del mondo social su quanto avvenuto, in diretta tv. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging da partire dalle 21.30 circa.

Grande Fratello Vip 2023, anticipazioni

Nella scorsa puntata del Grande Fratello 2023 è stata eletta la prima finalista di questa edizione: Oriana Marzoli. Giovedì 9 marzo, invece, scopriremo chi sarà eliminato tra Milena, Nikita, Giaele, Alberto, Antonella, Davide e Onestini, i concorrenti finiti in nomination.

Si parlerà della crisi recente del rapporto nato tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. E non mancheranno gli ultimi aggiornamenti sulla relazione -sempre vissuta con alti e bassi- tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

I concorrenti sono Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Davide Donadei.

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2023, Alfonso Signorini ha rimproverato (nuovamente…) i vip in gara per i toni e per le troppe parolacce:

“Perché si sono superati i limiti per le parolacce, a cui voi siete stati richiamati più volte nel corso di questa edizione – quante volte ve l’ho detto e non mi avete ascoltato. È stato superato nell’atteggiamento, avete avuto spesso un atteggiamento voglio dire aggressivo nel vostro relazionarvi con gli altri, gli uomini verso le donne, le donne con le donne, un atteggiamento che non può più essere accettato. È stato superato il limite nel porgersi, nel vestirvi, perché a volte – io l’avevo già sottolineato la volta scorsa – avevate dei vestiti indecorosi per un prima serata di Canale 5. Per tutta questa serie di ragioni è necessario che noi tutti insieme – lo chiede l’editore, lo chiede Mediaset e io mi associo, quindi credo che sia doveroso – dobbiamo chiedere scusa al pubblico che ci guarda perché avete e abbiamo dato un brutto spettacolo: è una questione di percorso”

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire il reality in diretta dalle ore 21:45 circa su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity. Il giorno successivo, si possono rivedere l’intera puntata e le clip più esaustive della serata.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.