Le prime conseguenze della linea dura decisa da Mediaset nei riguardi del Grande Fratello Vip 7, per arginare la deriva trash delle ultime settimane, si sono verificate durante la puntata di stasera con due provvedimenti, di cui uno clamoroso: Edoardo Donnamaria, tra i protagonisti di quest’edizione, è stato squalificato mentre Edoardo Tavassi, anche lui tra i protagonisti, l’unico a regalare anche delle parentesi divertenti e ironiche all’interno della Casa, se l’è cavata con un’ammonizione.

Il primo ad essere stato chiamato in confessionale è stato proprio Tavassi, punito per il comportamento tenuto durante una partita a biliardo, al termine della quale ha gettato con veemenza la stecca a terra, accompagnando il gesto con un’imprecazione. Questa è stata l’introduzione di Alfonso Signorini:

La settimana scorsa ho fatto una reprimenda dura e rigorosa, dando una linea ben precisa. Questa linea non è stata rispettata. Dopo mesi e mesi di reclusione, quello che fate vi sfugge, non siete sempre sotto il controllo razionale delle vostre azioni.

Di seguito, il comunicato del Grande Fratello:

Dopo i numerosi richiami, ci aspettavamo un comportamento consono. Purtroppo, martedì scorso, durante una partita di biliardo, hai tenuto un comportamento aggressivo, accompagnato da una volgare imprecazione. Questo tipo di atteggiamento non può più essere tollerato. Per questo motivo, tu sei ammonito. È l’ultimo avvertimento.

Nessuna seconda possibilità, invece, per Edoardo Donnamaria che, recentemente, si è fatto notare negativamente per una reazione nervosa nei riguardi della fidanzata Antonella Fiordelisi. Di seguito, il comunicato:

In questi mesi, siamo intervenuti sul vostro comportamento e sul vostro linguaggio volgare. Siamo stati tolleranti con il gruppo e specialmente con te, Edoardo, per il tuo comportamento aggressivo e provocatorio. Ieri pomeriggio, hai avuto l’ennesima reazione esagerata nei confronti di Antonella, con un linguaggio volgare e un atteggiamento aggressivo e intollerabile. Le conseguenze sono inevitabili. Sei squalificato dal gioco.

La notizia ha provocato le lacrime di Antonella Fiordelisi che si è anche addossata le colpe di quanto accaduto. Poco prima, il conduttore aveva ammesso di aver avuto un colloquio in prima persona, in confessionale, con Donnamaria, al fine di richiamarlo all’ordine e all’osservanza delle nuove regole ma senza successo.

Signorini ha invitato, quindi, i concorrenti a rispettare le nuove regole in modo rigoroso:

Si tratta della nuova linea da rispettare. Voglio siete tenuti ad osservarla, piaccia o non piaccia. È inutile dire che prima non era così, da lunedì è così. Se questa linea, così ferma e rigorosa, non vi sta bene, la porta è aperta.