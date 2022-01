GF Vip 2022: Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano litigano a causa di Delia Duran (video)

Nelle scorse ore, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni del ‘Grande Fratello Vip 2022‘ si sono ritrovati, in sauna, a discutere animatamente. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ sembra non aver particolarmente gradito le attenzioni del fidanzato nei confronti di Delia Duran durante i festeggiamenti in piscina della scorsa sera:

Ma forse tu non controlli quello che fai. Sei lì che ti lecchi le labbra, ti mordi le labbra e fissi Delia che balla. Io non sono una che fa queste scene, ma se mi giro e vedo che fissi il cxxo a Delia, dai.

L’ex tentatore di ‘Temptation Island’, immediatamente, ha replicato alle insinuazioni della compagna, colta, da una vera e propria scenata di gelosia:

Delia? Ma devo morire in questo momento! Io mi stavo facendo i caxxi miei, non me ne fregava un caxxo. L’unica cosa che ho fatto è stata di permettermi di girarmi verso Sole e dirle “Ma che caxxo sta facendo questa”. Guarda se tu pensi una cosa del genere di me io da questo momento non voglio avere a che fare più niente con te. Non devi avere nemmeno il minimo pensiero.

Dopo qualche minuto di tensione tra i due innamorati è tornato il sereno tra baci, coccole e progetti per il futuro.

SOPHIE CHE ACCUSA BASCIANO DI LECCARSI E MORDERSI LE LABBRA MENTRE GUARDA DELIA SIGNORI STASERA CINEMA GRATIS

🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿#gfvip pic.twitter.com/krJASpDT4z — Crudelia MiriNat De Vip 🌈 (@crudeliadevip) January 30, 2022

Nelle ultime settimane, invece, si stanno cementando il legame di amicizia tra Sophie e Soleil Sorge. Dopo gli screzi di un passato, che, ad oggi pare assai lontano, le due protagoniste del ‘Grande Fratello Vip 2022’ hanno trovato un punto di incontro e terreno fertile per riavvicinarsi. Poche ore fa, le due gieffine hanno ironizzato anche sul concetto di ‘amore libero’ lanciato dalla coppia Alex Belli – Delia Duran:

Soleil: “Ale non essere geloso, noi abbiamo un amore libero, te la concedo”

Sophie: “Questo è l’amore libero”

