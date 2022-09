Questa sera, lunedì 26 settembre 2022, andrà in onda la terza puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, nel ruolo di opinioniste.

In studio, ci sarà anche Giulia Salemi che si occuperà dell’area social, dalla quale leggerà, in tempo reale, tutti i commenti provenienti da Twitter.

Ad aggiudicarsi la vittoria in quest’edizione che si preannuncia come la più lunga nella storia del reality show, sarà il concorrente che riuscirà a restare il più a lungo possibile nella casa di Cinecittà, resistendo a nomination ed eliminazioni a sorpresa. Chi vincerà si aggiudicherà il montepremi finale di 100 mila euro, di cui la metà andrà in beneficenza.

Grande Fratello VIP 7 concorrenti

I 23 concorrenti all’interno della casa sono Marco Bellavia, Giovanni Ciacci, George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi, Luca Salatino, Antonella Fiordelisi, Gegia, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Ginevra Lamborghini, Sara Manfuso, Carolina Marconi, Nikita Pelizon, Amaurys Pérez, Pamela Prati, Cristina Quaranta, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese.

Anticipazioni Grande Fratello VIP 7 terza puntata 26 settembre 2022

Nella casa è già tempo di primi confronti, tra i protagonisti della serata ci sarà Attilio Romita, il giornalista ex Tg1 nei primi giorni si è lasciato andare ad alcune critiche nei confronti di un ex del GF VIP, Giucas Casella. Romita infatti ha giudicato alcuni comportamenti assunti durante la sua esperienza in casa e non le ha mandate a dire. L’illusionista è pronto per difendersi. Attenzione anche su Giaele De Donà e il suo “amore libero” che ha fatto parlare i vipponi della casa.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sembrano aver trovato un certo feeling dopo una settimana di convivenza nella casa, si tratta di sola amicizia?

Inevitabilmente anche Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino saranno al centro dei temi dell’appuntamento. Alfonso Signorini infatti affronterà quanto accaduto nella casa sabato. Prima con la litigata tra l’ex tronista e la showgirl, poi con il chiarimento che però ha lasciato strascichi evidenti nei rapporti. Soraia, la fidanzata di Luca, stasera entrerà nella casa per un faccia a faccia diretto con Elenoire e per cercare di rassicurare il suo ragazzo che, fra l’altro, aveva pensato di abbandonare il gioco.

Grande Fratello VIP 7, Terza puntata 27 settembre: dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello Vip 2022 in diretta dalle ore 21:40 circa su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.