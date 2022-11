Questa sera, lunedì 28 novembre 2022, in diretta su Canale 5, andrà in onda la diciannovesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti e di Giulia Salemi, che si occupa dello spazio dedicato ai social.

In quest’edizione che si preannuncia la più lunga della storia del reality show, il concorrente che riuscirà a restare il più a lungo possibile nella Casa, resistendo a nomination ed eliminazioni a sorpresa, vincerà il montepremi finale di 100mila euro, di cui la metà andrà in beneficenza.

Grande Fratello Vip 2022, diciannovesima puntata 28 novembre: anticipazioni

Sono rientrati tutti i concorrenti in casa, gli equilibri tornano a sbilanciarsi. A tenere banco, tra le altre cose, sarà il rapporto tra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli che sarebbe giunto alla crisi. C’è chi scommette che la loro liason non durerà.

Due sorprese attendono Micol Incorvaia e Patrizia Rossetti. La prima avrà modo di ritrovare la sorella Clizia che torna nel loft di Cinecittà essendo stata concorrente del reality show nella quarta edizione, dove ha conosciuto il suo attuale compagno Paolo Ciavarro. Clizia per ribadire la sua a chi attacca Micol. Per la Rossetti, invece, le parole di suo padre.

Grande Fratello Vip 2022, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella casa di Cinecittà sono Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belén Rodríguez, Charlie Gnocchi, conduttore radiofonico, Attilio Romita, giornalista ed ex volto del TG1, Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne, George Ciupilan, influencer ed ex concorrente Il Collegio, Alberto De Pisis, influencer, Antonella Fiordelisi, influencer ed ex schermitrice, Nikita Pelizon, modella, Patrizia Rossetti, conduttrice, Daniele Dal Moro, ex concorrente GF16, Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e di altri reality show; Oriana Marzoli, influencer ed ex concorrente di reality show; Sarah Altobello, modella e influencer ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi; Luciano Punzo, modello; Edoardo Donnamaria, assistente di Forum, Sofia Giaele De Donà, influencer, modella ed ex concorrente Ti spedisco in convento, e Wilma Goich, cantante.

Grande Fratello Vip 7, puntata 28 novembre: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello Vip 2022 in diretta dalle ore 21:45 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.